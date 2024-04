Zysk operacyjny wyniósł 31,49 mln zł wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 97,62 mln zł wobec 16,03 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244,98 mln zł w 2023 r. wobec 56,69 mln zł rok wcześniej.

"83% przychodów ze sprzedaży za 2023 rok wygenerowała gra 'Lords of the Fallen', która w wersji na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S zadebiutowała 13 października 2023 roku. Za pozostały wynik sprzedażowy w 2023 roku odpowiadają tytuły z back catalogu z największym udziałem 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2' (9%), którego premiera odbyła się w czerwcu 2021 roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W pierwszym miesiącu premiery "Lords of the Fallen" znalazła się na 6. pozycji w Europie i 20. w USA pośród najbardziej popularnych gier na platformie Steam. Od premiery gry wprowadzono ponad 30 aktualizacji, niebem planowana jest kolejna, wskazano.

"Od premiery do 31 grudnia ub. roku sprzedaż 'Lords of the Fallen' wyniosła ok. 1,3 mln sztuk. To niewątpliwy sukces i solidny wynik, który pozwala nam planować dalszy rozwój tej marki. Chcemy, aby jej kolejne odsłony przyciągnęły jeszcze większą liczbę graczy, po części za sprawą odpowiedniej kreacji, po części dzięki coraz większej popularności tego IP" - powiedział CEO CI Games Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

Obecnie wewnętrzne studia CI Games pracują nad nowymi projektami. Pierwszy z nich to "Project Survive" tworzony przez Underdog. Drugi to "Project 3", za który odpowiada Hexworks, podsumowano w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 9,43 mln zł wobec 7,14 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

