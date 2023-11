CI Games odnotowało 1,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 3,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,33 mln zł wobec 4,74 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,88 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 10,79 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 5,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,12 mln zł w porównaniu z 41,26 mln zł rok wcześniej.

"Po dziewięciu miesiącach br. skonsolidowane przychody CI Games wyniosły 59,1 mln zł (43-proc. wzrost r/r). Istotna część sprzedaży jest efektem zafakturowania we wrześniu br. sprzedaży wersji pudełkowych 'Lords of The Fallen'" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Od stycznia do września Grupa odnotowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 1,7 mln zł, co wynika m.in. z ponoszonych kosztów kampanii marketingowej 'Lords of the Fallen'. Oczywiście, to czwarty kwartał będzie kluczowym dla wyników za cały rok 2023" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży wersji pudełkowych gry zostały skompensowane z rezerwą na ochronę ceny (przyszłe spadki cen sprzedaży fizycznej) i stanowiły 49% (29,1 mln zł) przychodów netto wygenerowanych w okresie dziewięciu miesięcy 2023 roku. Narastająco przychody ze sprzedaży "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" stanowiły 24% (14,3 mln zł), a projekty z portfolio United Label wygenerowały 11% przychodów (6,7 mln zł), wymieniono w materiale.

Spółka liczy, że w perspektywie najbliższych lat gra "Lords of The Fallen" przyniesie 100 mln USD przychodu ze sprzedaży. Przypomniała, że w 10 dni sprzedaż projektu przekroczyła 1 mln egzemplarzy.

"'Lords of The Fallen' to jedno z naszych głównych IP, które chcemy rozwijać. Nasz obecny ambitny cel zakłada osiągnięcie 100 mln USD zaraportowanego przychodu netto ze sprzedaży tego tytułu w perspektywie najbliższych lat. Zainteresowanie grą rośnie, dlatego mocno wierzymy, że uda nam się ten cel zrealizować" - wskazał prezes.

W październiku "Lords of The Fallen" zajmowała 6. miejsce w Europie i 20. w USA pośród najbardziej popularnych gier na platformie Steam. Od czasów premiery zespół wprowadził do gry 24 patchy usprawniających rozgrywkę. W ostatnich tygodniach nastąpiła poprawa ocen user score platformy Steam, wskazano także w materiale.

CI Games przypomniało też, że jest w procesie przeglądu opcji strategicznych. Spółka prowadzi rozmowy z dużymi globalnymi podmiotami. Obecnie trwają prace nad kolejnym dużym IP CI Games - tworzonym na silniku Unreal Engine 5 przez wewnętrzne Underdog Studio "Project Survive".

"Od początku 2024 roku studio Hexworks ruszy pełną parą z 'Projektem 3', który będzie kolejną grą AAA w gatunku action-RPG. Oba projekty przewidziane są na konsole obecnej generacji oraz PC" - podsumowano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 5,03 mln zł wobec 9,34 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)