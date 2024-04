Zysk operacyjny wyniósł 291,4 mln zł wobec 333,3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1 083,1 mln zł wobec 1 066,3 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

"Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce spada począwszy od II kw. 2023 r. W takiej sytuacji kluczowi gracze odnotowują większe spadki niż mniejsi. Pomimo dekoniunktury gospodarczej i branżowej spółka zanotowała solidne przychody i utrzymała poziom zysku EBITDA" - skomentował p.o. prezesa zarządu Maciej Jankiewicz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody z umów z klientami

Reklama

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5 491,9 mln zł w 2023 r. wobec 5 390,1 mln zł rok wcześniej.

"W całym 2023 r., pomimo dekoniunktury na rynku, Grupa PKP Cargo wypracowała 5 491,9 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami, co oznacza wzrost o 2% r/r. Wynik EBITDA osiągnął poziom 1 083,1 mln zł, co stanowi wzrost o 1,6% r/r. EBIT w 2023 r. wyniósł 291,4 mln zł i jest to spadek o 12,6% w odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 r. Marża EBITDA wyniosła 19,5%, natomiast marża EBIT 5,2%. Wynik netto Grupy wyniósł 82,1 mln zł" - czytamy w materiale.

Koszty operacyjne

W 2023 r. koszty operacyjne poniesione przez Grupę wyniosły 5 155,6 mln zł, co stanowi wzrost o 2% r/r. Największe koszty Grupa poniosła z tytułu świadczeń pracowniczych i amortyzacji, tj. odpowiednio 1 958,4 mln zł i 791,7 mln zł, przy wzrostach o 12,7% i 8% w stosunku do 2022 r. W omawianym okresie koszty finansowe netto wyniosły 181,5 mln zł, tj. wzrost o 20,5% r/r. Na koniec okresu Grupa miała 263,7 mln zł gotówki oraz dostęp do finansowania dłużnego. Capex Grupy w 2023 r. osiągnął poziom 1721,4 mln zł, tj. 121,8% wzrostu r/r, wymieniono.

W samym IV kwartale spółka pozostawała pod wpływem pogłębiającej się dekoniunktury na rynku - przychody osiągnęły poziom 1 323,7 mln zł, tj. 16% spadku r/r, EBITDA wyniosła 229,7 mln zł, a EBIT 32,4 mln zł. Strata netto wyniosła 19,8 mln zł, podano także.

W 2023 r. Grupa PKP Cargo przewiozła 82,7 mln ton ładunków, co stanowi spadek wolumenu masy o 17,9 mln ton r/r (17,8% mniej r/r). Praca przewozowa wyniosła 22 282 mln tkm, co stanowi spadek o 17,5% r/r. Największe spadki wolumenowe zanotowały segment paliw płynnych oraz metali i rud, odpowiednio -31,8% i -30,2%, natomiast na zbliżonym do zeszłorocznego poziomie pozostały przewozy kruszyw i materiałów budowlanych (-5,2% spadku r/r). Przewozy paliw stałych w omawianym okresie spadły wolumenowo o 19,4% r/r, w tym węgla o 21,6% r/r. Pozostałe segmenty nie kompensowały spadków dla spółki, czytamy w komunikacie.

Udział rynkowy Grupy PKP Cargo

Udział rynkowy Grupy PKP Cargo w 2023 r. wyniósł 33,1% (-4,4 pkt proc. r/r) w zakresie masy towarowej i 33,9% (-6,0 pkt proc. r/r) w zakresie pracy przewozowej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 45,2 mln zł wobec 102,7 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)