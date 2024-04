Zysk operacyjny wyniósł 37,16 mln zł wobec 109,39 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 54,58 mln zł wobec 125,52 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 533,79 mln zł w 2023 r. wobec 2 215,58 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 r. Stalprofil uzyskał łącznie prawie 922 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 26% mniej niż w roku poprzednim. Spółka wypracowała wynik netto w kwocie prawie 13 mln zł, co oznacza spadek o 80% r/r. Wyniki te mocno odbiegają od tych z lat 2021 i 2022, jednak trzeba pamiętać, że były to czasy pandemii i ataku Rosji na Ukrainę, co wiązało się z drastycznym wzrostem cen stali i rekordowymi wynikami całej branży hutniczej. Była to swego rodzaju anomalia, więc tym bardziej cieszą nas wyniki roku 2023, osiągnięte w wyjątkowo niesprzyjających warunkach rynkowych" - napisał prezes Henryk Orczykowski w liście do akcjonariuszy.

W warunkach słabej koniunktury panującej na rynku stali wsparciem dla wyników spółki w 2023 r. była jej aktywność biznesowa na rynku infrastruktury, na którym działa oddział spółki w Zabrzu. Pomimo niskiej podaży dużych zamówień na rynku budowy gazociągów przesyłowych, spółka generowała zadowalające wyniki w segmencie infrastruktury, lokując swój potencjał wykonawczy na bardziej rozdrobnionym rynku gazociągów dystrybucyjnych. Zysk netto spółki osiągnięty w 2023 roku w segmencie infrastruktury wyniósł 7,4 mln zł i wyjątkowo był wyższy niż w segmencie stalowym, podkreślił również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 12,87 mln zł wobec 64,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

