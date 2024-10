Z informacji opublikowanych w raporcie Puls Inwestora Indywidualnego wynika, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy znacząco wzrósł odsetek polskich inwestorów indywidualnych posiadających akcje spółek giełdowych.

Liczba właścicieli papierów spółek notowanych na polskim rynku wzrosła o ponad 31 proc., co oznacza, że odsetek posiadaczy akcji polskich w tej grupie wiekowej zwiększył się z 48 proc. do 63 proc. Jednocześnie liczba polskich inwestorów posiadających akcje spółek notowanych na rynkach zagranicznych skoczyła o 40 proc., a udział z 30 proc. do 42 proc.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce, tłumaczy, że to przede wszystkim efekt dobrej koniunktury oraz wzrostów na warszawskim parkiecie.

- Od października 2023 r. do końca czerwca 2024 r. indeksy WIG i WIG20 wzrosły o prawie 40 proc., co jest szczególnie istotne po kilku latach słabszych wyników. Dodając do tego wzrosty na globalnych rynkach – S&P 500 wzrósł od początku roku o ponad 20 proc. – oraz gorączkę na akcjach spółek technologicznych i AI, otrzymujemy idealny przepis na wzrost zainteresowania rynkiem akcji – mówi ekspert.

Wzrost liczby inwestorów po 55. roku życia

Jak wynika z danych eTorro, zainteresowanie akcjami wzrosło w III kw. niezależnie od grupy wiekowej inwestorów. Najbardziej widoczny ten trend jest jednak wśród seniorów.

Liczba seniorów posiadających akcje notowane na rynku krajowym wzrosła w ciągu 3 miesięcy aż o 49 proc. Jeśli chodzi o papiery spółek notowanych na giełdach poza Polską, to wzrost był jeszcze bardziej imponujący i wyniósł 117 proc.

- Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to inwestorzy, którzy z uwagi na zbliżającą się emeryturę, powinni częściej wybierać produkty gotówkowe. Teraz jednak postawili mocno na akcje, bowiem chcą nadrobić ostatnie lata stracone na polskim rynku akcyjnym – ocenia Majtkowski.

Wolny czas sprzyja inwestowaniu

Zdaniem Majtkowskiego wzrost zaintersowania giełdą wśród seniorów to również efekt większej ilości wolnego czasu. Podobne powody skłaniają do zakupu akcji spółek giełdowych również młodszych, czyli Millennialsów.

- Spory wzrost zainteresowania akcjami obserwujemy również wśród Millenialsów, którzy mają najwięcej środków i czasu, co sprzyja inwestowaniu w akcje. Natomiast Generacja Z już wcześniej intensywnie inwestowała w akcje – dodaje ekspert.

Wśród najmłodszej grupy polskich inwestorów, pokolenia Z, odsetek posiadających akcje spółek z polskiego parkietu i zagranicznych giełd wzrósł odpowiednio o 5 proc i 7 proc.