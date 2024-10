Medallion Fund – stopy zwrotu

Jeżeli zainwestowałbyś w Medallion Fund 1 dolar w 1988 roku, to w 2021 roku wartość twojego kapitału wyniosłaby 42 tys. dolarów (bez uwzględnienia opłat).Inwestycja w Berkshire Buffeta dałaby w analogicznym okresie zaledwie 152 dol. Inwestycja w szeroki indeks S&P 500 przełożyłaby się na zysk w wysokości 40 dol. (dane pochodzą z bloga ofdollarsanddata.com). Widzimy więc, że Medallion wygenerował ponad 250-razy większy kapitał niż słynny wehikuł inwestycyjny Buffeta!

Widzimy więc, że piszę o czymś, co jest z zupełnie innego świata niż nawet najlepsze konwencjonalne fundusze.

Historia Medallion Fund

Fundusz został założony w 1988 roku przez matematyka Jima Simonsa. Simons to niezwykle zdolny akademik, który dość szybko zorientował się, że na uczelni nie zarabia się dużych pieniędzy. Postanowił więc wraz ze znajomymi otworzyć dosyć konwencjonalny biznes. To część zarobionych na nich środków zainwestował we własny fundusz. Rynkami finansowymi zainteresował się na dobre w latach 80. Początkowo stosował tradycyjne metody oceny walorów inwestycyjnych, ale uznał, że ogromna wiedza matematyczna może dać mu przewagę nad rynkiem.

Medallion Fund był jednym z pierwszych funduszy inwestycyjnych, który bazował na handlu ilościowym (ang. quant trading). Wykorzystanie modeli matematycznych oraz teorii gier szybko dało funduszowi dużą przewagę nad tradycyjnymi instytucjami, którą na przestrzeni lat tylko powiększał.

Tajemnica sukcesu Medallion Fund

Można wymienić trzy czynniki, które dają funduszowi tak dużą przewagę nad rynkiem:

Wykorzystywanie matematyki , statystyki i narzędzi informatycznych do modelowania rynku i podejmowania decyzji handlowych. Często oznacza trading wysokich częstotliwości z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów (algorytmów).

, do modelowania rynku i podejmowania decyzji handlowych. Często oznacza trading wysokich częstotliwości z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów (algorytmów). Wykorzystanie dźwigni, które umożliwia obniżenie ryzyka i zwiększenie dochodowości zagrań. Generalna zasada jest taka, że im większa pewność dochodowości danej otwartej pozycji, tym wyższą stosuje się dźwignię.

które umożliwia obniżenie ryzyka i zwiększenie dochodowości zagrań. Generalna zasada jest taka, że im większa pewność dochodowości danej otwartej pozycji, tym wyższą stosuje się dźwignię. Efektywność kosztowa – w tradingu, w którym zajmuje się bardzo dużo pozycji, koszty (przede wszystkim opłaty handlowe oraz spready cenowe) są największym wrogiem inwestora. Medallion ma tak silną pozycję i generuje tak duże wolumeny transakcyjne, że jest w stanie wynegocjować sobie u brokera bardzo niskie wspomniane koszty.

Jak zainwestować w Medallion Fund?

Zła wiadomość jest taka, że nie ma możliwości zainwestowania w funduszu. Został on bowiem zamknięty już w 5 lat po założeniu, czyli w 1993 roku. Kto może zainwestować w Medallion Fund? Tylko pracownicy funduszu oraz wybrane osoby spoza firmy. Są to zapewne zamożni inwestorzy indywidualni, ale kryteria przyjęcia do funduszu nie są oficjalnie znane.

Dlaczego tak jest? Pierwszym z powodów jest to, że Simons i jego współpracownicy chronią modele i wiedzę, która pozwala im uzyskiwać stałą przewagę nad rynkiem. Mocno selekcjonują więc liczbę osób, która ma dostęp do choćby części know-how firmy. Kolejnym powodem jest wpływ, jaki mają duże fundusze na rynki. Medallion ogranicza maksymalną wartość kapitału, jakim zarządza. Powodem jest to, że nie może zajmować pozycji o zbyt dużej wartości, bo szybko zdestabilizowałby rynki, na których jest niewielka płynność.