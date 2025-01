Portal Quartz zebrał i przedstawił prognozy największych banków na rok 2025, w których finansowi giganci skupiają się szczególnie na wzroście S&P 500, wynikach akcji technologicznych, polityce banków centralnych i innych czynnikach, które mogą mieć wpływ na wzrost gospodarczy.

JPMorgan Chase

W ocenie JPMorgan (JPM) w 2025 r. gospodarka USA pozostanie silna dzięki inwestycjom opartym na sztucznej inteligencji i lepszej globalnej polityce gospodarczej. Przewiduje, że indeks S&P 500 osiągnie 6500 punktów do końca 2025 r., co stanowi szacowany wzrost o 9 proc. w stosunku do obecnych poziomów. Analitycy JPM przekonani są, że w tym roku stopy procentowe będą nadal spadać, a globalny cykl łagodzenia polityki pieniężnej prawdopodobnie wesprze wzrost

Morgan Stanley

Morgan Stanley jest optymistycznie nastawiony do indeksu S&P 500 w 2025 r., podnosząc prognozę bazową do 6500 pkt. Oznacza to wzrost o prawie 11 proc. w stosunku do obecnych poziomów.

Analitycy Morgan Stanley przewidują dodatkowe obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w 2025 r., co ich zdaniem może zapewnić dalsze wsparcie dla wzrostu gospodarczego i stabilności rynku.

Goldman Sachs

Prognoza Goldman Sachs przewiduje, że w 2025 r. wzrost S&P 500 nastąpi bez polegania na lepszych wynikach tzw. Magnificent Seven, co oznacza znaczącą zmianę w dynamice rynku.

W ocenie analityków w tym roku dominacja walorów firm technologicznych: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Nvidia i Tesla, może być mniejsza niż w minionym roku.

W ocenie Goldman Sachs, S&P 500 ma osiągnąć poziom 6500 do końca 2025 r.

Bank of America

Bank of America (BofA) przewiduje silny start dla akcji amerykańskich. W ocenie BofA S&P 500 ma osiągnąć poziom 6666 pkt. do końca 2025 r.

Podobnie jak inne banki, także BofA przewiduje, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe, o 25 punktów bazowych zarówno w marcu, jak i w czerwcu.

