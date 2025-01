Soohyung Lee, członek Rady Polityki Pieniężnej w Banku Korei powiedziała w programie „Squawk Box Asia” stacji CNBC, że Korea Południowa miała już dwa impeachmenty prezydenta i w obu przypadkach polityczne zawirowania lub niepewność osłabły w ciągu trzech do sześciu miesięcy.

W ocenie Lee, jest bardzo prawdopodobne, że zawirowania polityczne nie odbiją się aż tak negatywnie na gospodarce kraju. Natomiast Lee uważa, że dużo większym zagrożeniem dla południowokoreańskiej gospodarki mogą okazać się czynniki zewnętrzne.

Cła Trumpa groźna dla wszystkich

Potencjalne cła zaproponowane przez prezydenta elekta USA Donalda Trumpa „wywierają dużą presję na kraje nastawione na eksport, w tym Koreę Południową” — powiedziała Lee w programie CNBC.

O ocenie Lee cła nie tylko uderzą w eksport Korei Południowej, ale mogą również ponownie wprowadzić siły inflacyjne do gospodarki USA, co może skłonić Rezerwę Federalną do utrzymania wysokich stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i doprowadzić do wzmocnienia dolara, a to z kolei wpłynie na wartość koreańskiego wona.

Lee zwróciła też uwagę na potencjalną deprecjacją chińskiego juana, co również może być czynnikiem osłabiającym południowokoreańską walutę.

Won był notowany po 1466,48 w stosunku do dolara amerykańskiego, blisko 15-letniego minimum osiągniętego w grudniu 2024 r.

Interwencje Banku Korei

Chociaż Bank Centralny Korei dysponuje narzędziami politycznymi, takimi jak „rezerwy walutowe i koordynacja z agencjami rządowymi, takimi jak Ministerstwo Finansów”, to Lee podkreśliła, że „wartość koreańskiego wona jest ustalana na rynku”, a koreański bank centralny nie ma określonego poziomu docelowego dla kursu walutowego. Dodała też, że agencje rządowe interweniują tylko po to, aby „zmniejszyć zmienność, jeśli będzie to konieczne”.

Korekta prognozy wzrostu gospodarczego

Połączenie wewnętrznych i zewnętrznych napięć w gospodarce Korei Południowej skłoniło Ministerstwo Gospodarki i Finansów do obniżenia prognoz wzrostu gospodarczego. Według ministerstwa produkt krajowy brutto Korei Południowej wzrośnie w 2025 r. o 1,8 proc. W listopadzie Bank Korei obniżył swoją prognozę wzrostu gospodarczego na 2025 r. z 2,1 proc. do 1,9 proc.

Jednak dla Banku Korei „głównym zmartwieniem będą stopa inflacji i stabilność finansowa”, powiedział Lee, a „nie tyle wzrost gospodarczy sam w sobie”.

Stopy procentowej i inflacja

Według informacji agencji Reuters, aby pobudzić popyt krajowy, w pierwszej połowie 2025 r. południowokoreańskie Ministerstwo Finansów rozszerzy zwolnienia podatkowe i wprowadzi zachęty dla firm, które podniosą płace.

Tymczasem w listopadzie Bank Korei niespodziewanie obniżył stopę referencyjną o 25 punktów bazowych do 3 proc., po tym jak w październiku dokonał redukcji podstawowej stopy o 25-punktów. To pierwszy taki przypadek od 2009 r., gdy bank centralny obniżył stopy na dwóch kolejnych posiedzeniach..

Roczna inflacja w Korei Południowej w listopadzie wzrosła do 1,5 proc. Ekonomiści w sondażu agencji Reuters oczekiwali inflacji na poziomie 1,7 proc.

Informacja pochodzi z CNBC