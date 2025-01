Nieuchronny powrót Trumpa do Białego Domu wzmocnił nastroje wokół kryptowalut. Wielu dyrektorów branżowych i analityków z którymi rozmawiał CNBC spodziewa się, że prezydent elekt, po tym jak obejmie urząd, będzie promował bardziej sprzyjające regulacje dla aktywów cyfrowych.

Pierwszym z takich posunięć, które Trump obiecywała już podczas swojej kampanii wyborczej, będzie zastąpienie urzędującego przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Gary'ego Genslera, który podjął agresywne działania prawne przeciwko różnym firmom kryptowalutowym.

CNBC przypomina, że Trump zasugerował również, że Stany Zjednoczone mogłyby utworzyć strategiczną rezerwę bitcoinów, gromadząc fundusze uzyskane w wyniku konfiskaty środków z działalności przestępczej.

Kluczowe momenty dla bitcoina w 2024 r.

W 2024 r. bitcoin przekroczył cenowy kamień milowy z 2021 r. wynoszący blisko 70 tys. USD. Złamanie psychologicznej granicy nastąpiło po tym jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy dała zielone światło pierwszym amerykańskim funduszom giełdowym bitcoin spot, czyli ETF-om.

Innym kluczowym momentem, który wywarł wpływ na cenę bitcoina w 2024 r. był halving. Co cztery lata wydarzenie to zmniejsza podaż nowych bitcoinów wprowadzanych na rynek, co w przypadku utrzymania lub wzrostu popytu może prowadzić do wzrostu ceny.

A co czeka rynek bitcoina w 2025 r.? Oto prognozy

CoinShares

James Butterfill, szef działu badań w firmie zarządzającej aktywami skupionej na kryptowalutach CoinShares, powiedział CNBC, że widzi ceny bitcoina na poziomie zarówno 150 tys. , jak i 80 tys. USD w 2025 r.

W ocenie Butterfilla, w dłuższej perspektywie można oczekiwać, że bitcoin osiągnie wartość zbliżoną do około jednej czwartej udziału w rynku złota. To odpowiadałoby cenie bitcoina na poziomie 250 tys. USD. Obecnie rynek bitcoina ma wartość na poziomie około 10 proc. wartości złota.

Jednak Butterfill nie widzi, aby do takiego wzrostu mogło dojść już w tym roku, ale jak napisał w e-mailu do CNBC, trend będzie zmierzać w tym kierunku.

Matrixport

Matrixport, firma oferująca usługi finansowe w kryptowalutach, stwierdziła, że ​​bitcoin może osiągnąć 160 tys. USD w 2025 r. Jak ocenia Markus Thielen, szef ds. badań w Matrixport w e-mailu do CNBC „Taką perspektywę wspiera stały popyt na ETF-y bitcoinowe, korzystne trendy makroekonomiczne i rosnący globalny zasób płynności”.

Galaxy Digital

Alex Thorn, szef ds. badań w skoncentrowanym na kryptowalutach zarządzającym aktywami Galaxy Digital, przewiduje, że bitcoin przekroczy 150 tys. USD w pierwszej połowie roku, a następnie osiągnie 185 tys. USD w czwartym kwartale.

„Przez cały okres istnienia bitcoin zyskiwał na wartości szybciej niż wszystkie inne klasy aktywów, w szczególności S&P 500 i złoto, w ten trend utrzyma się w 2025 r. Bitcoin osiągnie również 20 proc. kapitalizacji rynkowej złota”.

Standard Chartered

Geoffrey Kendrick ze Standard Chartered uważa, że w 2025 r. cena bitcoina będzie podwojona. CNBC przypomina, że na początku grudnia szef badań nad aktywami cyfrowymi banku napisał w notatce, że ​​spodziewa się, że bitcoin osiągnie 200 tys. USD do końca 2025 r.

Standard Chartered spodziewa się, że w 2025 r. przepływy instytucjonalne do bitcoina będą nadal na poziomie lub powyżej tempa z 2024 r.

Jak zauważył bank, za pośrednictwem amerykańskich funduszy ETF spot, napływ bitcoinów z instytucji osiągnął już 683 000 BTC od początku roku. Fundusze emerytalne powinny również zacząć uwzględniać więcej bitcoinów w swoim portfolio za pośrednictwem amerykańskich ETF-ów spot w tym roku dzięki przewidywanym reformom nowej administracji Trumpa dotyczącym przepisów dotyczących tak zwanych firm TradFi (finansów tradycyjnych) inwestujących w waluty cyfrowe, dodał Kendrick.

Carol Alexander

Carol Alexander, profesor finansów na University of Sussex, który wcześniej na łamach CNBC przewidział, że w 2024 roku wartość bitcoina osiągnie 100 tys. dolarów, teraz widzi możliwość wzrosty wartości największej kryptowaluty do poziomu 200 tys. USD w 2025 roku.

„Jestem bardziej optymistycznie nastawiony niż kiedykolwiek do 2025 roku” — powiedział Alexander w CNBC, dodając, że cena bitcoina „może łatwo osiągnąć 200 tys. USD”.

Wyjaśniając swoje uzasadnienie, Alexander zwrócił uwagę na ​​wspierające regulacje w USA wzmacniające bitcoina. Jednak w jego ocenie brak regulacji giełd kryptowalut będzie nadal napędzał zmienność ceny z powodu wysoce lewarowanych transakcji, które będą wystrzeliwać ceny w górę i w dół.

Bit Mining

Youwei Yang, główny ekonomista w Bit Mining, przewiduje w wywiadzie dla CNBC, że cena bitcoina osiągnie od 180 tys.do 190 tys. USD w 2025 r. — ale jest również ostrożny w kwestii potencjalnych spadków cen. Czynniki leżące u podstaw przewidywanego rajdu bitcoina w 2025 r. obejmują niższe stopy procentowe, wsparcie Trumpa i zwiększoną adopcję instytucjonalną.

Niemniej jednak Yang spodziewa się również, że ten rok przyniesie szereg „korekt” ceny Bitcoina. Ryzyka spadku obejmują napięcia między USA a Chinami, zakłócenia na globalnym rynku kapitałowym, potencjalne nieoczekiwane środki ograniczające i możliwe opóźnienia cyklu obniżek stóp procentowych przez Fed.

Maple Finance

Sid Powell, współzałożyciel i dyrektor generalny scentralizowanej platformy finansowej Maple Finance, celuje w cenę bitcoina wynoszącą od 180 tys. do 200 tys. USD do końca 2025 r.

W programie „Squawk Box Europe” w CNBC Powell przypomniał, że dzięki pojawieniu się ETF-ów złota, napływy środków wzrosły dramatycznie. W jego ocenie można się tego spodziewać także w przypadku ETF-ów bitcoina. Innym czynnikiem, który Powell uważa za czynnik zwiększający cenę bitcoina, jest oczekiwanie na strategiczną rezerwę bitcoina w USA.

Nexo

Dużo bardziej optymistyczne nastawienie do perspektyw wzrostu bitcoina na rok 2025 ma Elitsa Taskova, dyrektor ds. produktów platformy pożyczek kryptowalutowych Nexo.

Jak powiedziała Taskova w CNBC, Nexo widzi bitcoin na poziomie ponad dwukrotnie wyższym niż obecnie. W ciągu roku cena bitcoina może skoczyć do 250 tys. USD. Taskova dodała też, że w dłuższej perspektywie — w ciągu następnej dekady — cała kapitalizacja rynku kryptowalut przewyższy kapitalizację złota.

Swój optymizm dotyczący kryptowaluty Taskova opiera na sprzyjających warunkach makroekonomicznych, takich jak łagodzenie polityki pieniężnej przez główne banki centralne świata.

Informacja pochodzi z CNBC