Jak donosi dziennik, potencjalna transakcja, która może zostać sfinalizowana w ciągu kilku dni, może być największą transakcją Berkshire od 2022 roku. Wtedy konglomerat Warrena Buffetta kupił ubezpieczyciela Alleghany za 11,6 miliarda dolarów.

CNBC przypomina, że konglomerat z siedzibą w Omaha posiadał akcje Occidental o wartości ponad 11 miliardów dolarów, co stanowi 28,2 proc. udziałów. Jednak 95-letni Buffett zapowiedział wcześniej, że nie zamierza przejąć pełnej kontroli nad spółką naftową.

Źródło: Wall Street Journal, CNBC