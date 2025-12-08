Jak wynika z BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe, o kredyt mieszkaniowy wnioskowało w listopadzie 37,06 tys. osób wobec 26,93 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 37,6 proc. r/r. W porównaniu do października br. liczba wnioskujących spadła jednak o 13,6 proc.

Średnia wartość kredytu rośnie

Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 476,5 tys. zł – o 9,2 proc. więcej niż w listopadzie 2024 r. i o 0,3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Jak podkreśla BIK, to poziom niemal równy rekordowi z czerwca br., kiedy przeciętny wnioskowany kredyt sięgnął 477 tys. zł.

„Już o połowę więcej osób niż rok temu złożyło wniosek o kredyt mieszkaniowy w listopadzie br. Wraz z kolejnymi obniżkami stóp procentowych rośnie zainteresowanie zakupem nieruchomości z finansowaniem bankowym. Przy utrzymującym się wysokim popycie roczna dynamika wartości udzielanych kredytów również powinna pozostać wysoka” – ocenił cytowany w komunikacie kierownik Zespołu Analiz BI w BIK Sławomir Nosal.

Czym jest BIK Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe

BIK Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe to wskaźnik, który mierzy zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w Polsce. Indeks ten pokazuje, jak zmienia się wartość wniosków o kredyty mieszkaniowe składanych przez klientów indywidualnych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wskaźnik ten jest użyteczny dla analityków i instytucji finansowych, ponieważ pomaga ocenić trendy na rynku kredytów mieszkaniowych i pozwala prognozować poziom akcji kredytowej w kolejnych miesiącach.