"Na indeksach amerykańskich po wielu rekordach pojawiła się realizacja zysków. Przez większość dnia indeksy w Europie świeciły na zielono, pomagały im spekulacje przed przyszłotygodniowym posiedzeniem EBC o tym, że uważa euro za zbyt silne. Po południu korekta na Wall Street, szczególnie na spółkach technologicznych, przełożyła się na nasze indeksy, przez co zakończyliśmy dzień pod kreską" - powiedział Krystian Brymora.

"Można powiedzieć, że po 60-80 proc. wzrostach indeksów od połowy marca, korekta w USA się należała. Do tej pory takie ruchy zwykle sięgały 6-7 proc. w dół, co znaczy, że spadki mogą jeszcze potrwać" - dodał.

Zwrócił uwagę, że w WIG20 najmocniej spadł kurs KGHM, czyli jeden z liderów wzrostów, który od dołka z połowy marca niemal potroił swoją wartość.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 spadł 0,91 proc. do 1.769,19 pkt., WIG zniżkował 0,86 proc. do 50.915,67 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,93 proc. do 3.678,64 pkt., a sWIG80 stracił 0,63 proc. do 14.642,3 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 851 mln zł, z czego 619 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (132 mln zł) oraz KGHM (79 mln zł).

Przez znaczną część dnia główne indeksy utrzymywały się nad poziomem odniesienia, jednak w trakcie ostatniej godziny notowań podążyły w dół, w ślad za indeksami amerykańskimi.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX spadał o 0,4 proc., S&P 500 tracił 1,8 proc., a technologiczny Nasdaq spadał o 4 proc.

Większość branż z GPW zakończyło sesję na minusie, rosły tylko Motoryzacja (+1,5 proc.) i Odzież (+1,0 proc.). Najmocniej przecenione zostały leki - o 3,5 proc. i górnictwo - o 3,4 proc.

W WIG20 spadkom przewodziły KGHM - w dół o 3,7 proc. i Dino - o 2,2 proc.

CD Projekt, który po zamknięciu czwartkowych notowań ma podać wyniki za I półrocze stracił 2,1 proc.

Po trzech dniach mocnych spadków Tauron zyskiwał w pierwszej części notowań nawet 5 proc., jednak zakończył dzień 0,3 proc. nad kreską.

Najmocniej zyskały odzieżowe LPP - o 1,4 proc. i CCC - o 0,8 proc.

W mWIG40 piątą sesję z rzędu rósł kurs Mercatora Medical - w czwartek o 8 proc. - i wyznaczył tym samym nowe maksimum na 394 zł.

Z kolei wśród małych firm wzrostem o 30 proc. wyróżniło się Votum - kurs wrócił do 14,85 zł, czyli poziomów z początku roku. Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 2 września, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Votum od zalecenia "kupuj", ustalając cenę docelową akcji na poziomie 30,4 zł. Raport sporządzono przy kursie 11,4 zł.

Mocno rosły także kursy Torpolu - o 6 proc., Unimotu - o blisko 5 proc., Amrestu - o 4 proc., a także o około 3 proc. Mirbudu.

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 2 września, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Mirbud od zalecenia "kupuj" i ustalili wartość godziwą akcji na 3,14 zł. Na zamknięciu cena wyniosła 2,33 zł i była najwyższa od ponad 8 lat.

Zniżkom przewodziły: Rafako - w dół o 9 proc., Cormay - o 8 proc., Biomed-Lublin, Stalprodukt, Pekabex i Oponeo po około 6 proc.