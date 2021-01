"We wtorek obserwowaliśmy spadki na GPW. Krajowy rynek akcji znajduje się w krótkiej korekcie. Co istotne, WIG20 utrzymał się w okolicy 2.050-2.040 pkt., dlatego jest szansa, że w kolejnych dniach powrócą wzrosty na warszawski parkiet. W dłuższym horyzoncie nadal moim podstawowym założeniem jest, że WIG20 będzie zmierzał w kierunku 2.300 pkt." - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku, Kamil Jaros.

"Mam także optymistyczne nastawienie do indeksów z rynków bazowych, czyli amerykańskiego i niemieckiego, które również powinny zwyżkować w najbliższym czasie. Pozytywne nastawienie inwestorów do rynków akcji, które obserwujemy od grudnia, nadal jest widoczne i to popyt jest obecnie stroną dominującą" - dodał.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 stracił 1,12 proc. do 2.043,73 pkt., WIG zniżkował 1,03 proc. do 59.159,31 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,98 proc. do 4.186,99 pkt., a sWIG80 stracił 0,59 proc. do 16.931,76 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.133 mln zł, z czego ponad 864 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (162 mln zł) oraz KGHM-u (89 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX lekko rósł - o 0,04 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,12 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-odzież (w dół 2,69 proc.) oraz WIG-banki (o 2,3 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor budowlany - w górę o 0,79 proc.

Na koniec wtorkowej sesji zdecydowana większość spółek z WIG20 była pod kreską. Najmocniej potaniały akcje CCC - kurs spółki spadł 6,55 proc. do 81,58 zł.

CCC szacuje, że miała w kalendarzowym czwartym kwartale 2020 r., czyli w okresie październik-grudzień, 1,623 mld zł przychodów i 117 mln zł EBITDA. Sprzedaż wzrosła rdr o 2 proc., a szacunkowa EBITDA spadła rdr o 58 proc.

Analityk BM mBanku Piotr Bogusz ocenił, że sprzedaż jest zgodna z jego przewidywaniami, jednak wynik EBITDA jest o 9 proc. niższy niż się spodziewał. Zwrócił uwagę na bardzo mocny segment e-commerce.

Dużych spadków kursów doświadczyły banki. Najsłabszym z nich był Santander Bank Polska, który stracił 4,61 proc. do 202,8 zł.

Serię pięciu wzrostowych sesji zakończyły: Pekao (w dół 2 proc. do 68,62 zł), a także PKO BP (stracił 2,29 proc. do 32 zł).

Piąty raz z rzędu potaniały akcje Dino Polska - tym razem o 2,11 proc. do 269 zł.

Wśród krajowych blue chipów największy wzrost miał miejsce w przypadku akcji PGNiG-u - spółka zyskała 1,22 proc. do 5,95 zł.

Towarowa Giełda Energii oraz PGNiG podpisały porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju rynku biometanu w Polsce.

O 1,02 proc. do 248,5 zł wzrósł kurs CD Projektu.

Firma RM Law złożyła pozew zbiorowy przeciwko CD Projektowi w związku z nieudaną premierą gry "Cyberpunk 2077" na konsolach Xbox i PlayStation. To piąta amerykańska kancelaria, która będzie reprezentowała posiadaczy papierów wartościowych powiązanych z polską spółką. Ponadto agencja Bloomberg poinformowała, że Robert Berg, analityk Berenberg, obniżył rekomendację dla CD Projektu do "sprzedaj" z "trzymaj".

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 3,83 proc., w górę poszły akcje Mabionu.

W czołówce wzrostów były także: Biomed Lublin (w górę 1,63 proc.) oraz Enea (0,95 proc.).

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej potaniały banki: mBank - w dół 4,03 proc. oraz Millennium (strata 3,9 proc.)

Zdecydowanym liderem wzrostów w sWIG80 był Polimex-Mostostal, który zyskał ponad 20 proc.

Swoje historyczne maksima poprawiała R22 (wzrost o 1,32 proc. do 38,5 zł).

Z kolei najmocniej, bo o 5,59 proc., spadł kurs Oponeo. Mocno na wartości, bo 4,82 proc., stracił też kurs akcji AB SA.

Na szerokim rynku, mocno zwyżkowały akcje Private Equity Managers - o 10,31 proc. do 17,65 zł. Analitycy East Value Research, w raporcie z 12 stycznia, ustalili wartość godziwą akcji Private Equity Managers na 51 zł.

Pod koniec listopada Tomasz Czechowicz, a także MCI Management i MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna, wezwali do sprzedaży 100 proc. akcji Private Equity Managers, oferując za jedną akcję 15 zł.