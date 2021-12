"Na rynkach światowych mamy bardzo wyraźną poprawę nastrojów. W szczególności widać to po wzrostach cen akcji i surowców na giełdach. Poprawa ta podyktowana jest sytuacją wokół Omikrona - spływają informacje, że nowy wariant jest bardziej zaraźliwy, ale nie powoduje objawów wymagających hospitalizacji. Złoty wydaje się jednak pozostawać odporny zarówno na te zewnętrze informacje, jak i wewnętrzne czynniki" - powiedziała Monika Kurtek.

"Ogłoszenie kolejnych restrykcji nie miało wpływu na notowania złotego wobec euro. Z kolei jak popatrzymy na czeską koronę czy węgierskiego forinta, tam widać osłabienie. Złoty zamarł i pozostaje odporny. Głównym powodem według mnie jest wyczekiwanie na jutrzejszą decyzję RPP i czwartkową konferencję prezesa NBP" - wskazała.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że rząd chce wprowadzić naukę zdalną w okresie przed i po świętach, tj. od 20-23 grudnia, a także po Świętach Bożego Narodzenia aż do 9 stycznia, z wyłączeniem ferii.

"Notowania złotego jutro i pojutrze będą w dużej mierze zależały od decyzji i tego, co usłyszymy na konferencji. Raczej wszyscy są pewni, że nastąpi podwyżka stóp, jednak nie ma pewności co do jej skali. Złoty może zachowywać się bardzo różnie, w zależności od tego czy podwyżka będzie niższa, zgodna czy wyższa od oczekiwanej" - dodała.

Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści spodziewają się, że RPP na posiedzeniu w dn. 8 grudnia ponownie podniesie referencyjną stopę procentową, o 50 pb.

Na godz. 15.00 w czwartek zaplanowano konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego.

We wtorek po południu kurs EUR/PLN utrzymuje się w okolicy poziomu odniesienia, tuż poniżej 4,60. USD/PLN rośnie o 0,5 proc. do 4,09, a EUR/USD zniżkuje o 0,4 proc. do 1,125.

RYNEK DŁUGU

Rentowności SPW zniżkowały we wtorek na całej długości krzywej po ok. 6-8 pb.

"W przypadku polskich obligacji skarbowych sytuacja także jest inna niż na rynkach bazowych. Tam rentowności ewidentnie pną się w górę, a my mamy wyraźne spadki, momentami nawet dwucyfrowe w przypadku 5-latek. Tutaj też na pewno trwa oczekiwania na RPP i konferencję, przy czym obserwując notowania od rana można odnieść wrażenie, że rynek weryfikuje swoje oczekiwania" - zauważyła Kurtek.

"Tarcza antyinflacyjna oraz ogłoszone dziś restrykcje mogą hamować RPP z większymi ruchami i ich częstotliwością. Być może wtorkowe spadki dochodowości SPW odzwierciedlają te czynniki i rynki weryfikują swoje oczekiwania co do skali następnych podwyżek. Na pewno następne dni uzależnione będą od najbliższych decyzji Rady" - wyjaśniła.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o ok. 3 pb do 1,461 proc., a niemieckich idą w górę o 2 pb do -0,366 proc.