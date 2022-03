Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 118,46 USD za baryłkę, po wzroście o 2,5 proc., majowe futures na Brent idą w górę o 4,3 proc. do 123 USD/b. W czasie sesji cena ropy Brent w Londynie skoczyła do niemal 140 USD za baryłkę.

Reklama

Holenderskie kontrakty na gaz zwyżkują o 7 proc. do 212 euro za megawatogodzinę. W czasie sesji ceny gazu przekroczyły 330 euro za megawatogodzinę. W zeszłym tygodniu ceny osiągnęły 99-proc. wzrost.

Reklama

Europa pobiera od Rosji 1/3 swoich dostaw gazu. Jakiekolwiek zakłócenia w przesyle paliwa na Zachód mogą spowodować utrzymanie się wysokich notowań gazu przez dłuższy czas.

Ceny węgla Rotterdam na giełdzie ICE rosną o 6 proc. do poziomu 230 USD za tonę. W czasie sesji ceny węgla ponownie osiągnęły rekord powyżej 280 USD/t.

Srebro zniżkuje o 0,55 proc. do 25,66 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 0,71 proc. do 1.981 USD za uncję.

W poniedziałek ceny niklu na LME wzrosły o 62 proc. do rekordowego poziomu 46.850 USD za tonę. To największy wzrost intraday w historii.

"Rynek niklu jest najbardziej zacieśniony od czasu ostatnich wielkich zwyżek na początku tego tysiąclecia" - ocenili analitycy Citigroup w raporcie.

Cena aluminium na LME spada o 3,6 proc. do 3.750 USD za tonę. W trakcie sesji notowania osiągnęły jednak rekordowy poziom prawie 4.100 USD za tonę, przekraczając poprzedni szczyt z piątku.

Z kolei ceny spot palladu stabilizują się na poziomie 3.000 USD za uncję, w związku z obawami o potencjalne zakłócenia dostaw, ponieważ Rosja produkuje około 40 proc. tego metalu. W trakcie sesji ceny palladu osiągnęły rekordowy poziom powyżej 3.400 USD za uncję. W zeszłym tygodniu ceny metalu wzrosły o 40 proc.

Stabilizacja na rynkach pojawiła się po tym, jak kanclerz Olaf Scholz powiedział, że Niemcy nadal są uzależnione od importu energii z Rosji.

Kontrakty terminowe na rudy żelaza w Singapurze rosną do najwyższego poziomu od siedmiu miesięcy o 8 proc. do 169 USD za tonę, w związku z rosnącymi oczekiwaniami wzrostu popytu ze strony chińskiej gospodarki. Cynk rośnie o 1 proc. do rekordowego poziomu 4.020 USD za tonę.

"Rynki metali, które i tak już są mocno zacieśnione, mogą zostać narażone na nawet większe braki, jeśli dostawy z Rosji zostaną dotknięte w skutek wojny" - ocenili analitycy Morgan Stanley w raporcie.

Kontrakty terminowe na pszenicę po raz pierwszy od 2008 r. osiągnęły prawie 13 USD za buszel, rosnąc o ponad 7 proc. Kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie w Chicago wzrosły w zeszłym tygodniu o 41 proc. – najwięcej w historii.

Pszenica przemiałowa w Paryżu jest notowana na rekordowych poziomach, rosnąc o 11 proc. do ponad 412 euro za tonę.

Kukurydza skoczyła do najwyższego poziomu od dziewięciu lat, przekraczając 7,8 USD za buszel, po wzroście o ponad 3 proc. Kontrakty terminowe na kukurydzę skoczyły w zeszłym tygodniu o 17 proc., najwięcej od 2008 roku.

Indeks cen żywności na świecie w lutym wzrósł do 140,7 pkt. i jest na poziomie najwyższym w historii - wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

„Eskalacja wojenna powoduje teraz poważne zamieszanie na rynkach. Każde poważne zakłócenie produkcji i eksportu od tych dostawców bez wątpienia spowoduje dalszy wzrost cen i naruszy bezpieczeństwo żywnościowe milionów ludzi” - podał Agricultural Market Information System.

„Podczas gdy rosyjska agresja w Ukrainie trwa, ryzyko dalszej eskalacji niepokoi inwestorów. Gwałtownie rosnące ceny energii leżą u podstaw słabych prognoz gospodarczych. Presja cenowa jest potęgowana przez rosnące ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw, ponieważ rosyjskie firmy są finansowo odcięte, a ruch towarowy jest ograniczony" – powiedział Thomas Hempell, szef badań makro i rynkowych w Generali Investments.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w niedzielę, że USA i europejscy sojusznicy rozważają wprowadzenie zakazu importu rosyjskiej ropy. Administracja prezydenta Bidena zastanawia się nad samodzielnym wykonaniem takiego ruchu, jeśli początkowo nie zaangażują się w takie działanie europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych.

Rosyjska inwazja militarna w Ukrainie trwa już drugi tydzień. Trwa zmasowany ostrzał osiedli mieszkaniowych w Czernihowie, Charkowie, Buczy, Mariupolu, Mikołajowe czy Irpieniu.