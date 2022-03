"W poniedziałek na rynku bardzo dużo się działo. Sesję rozpoczęliśmy od pełnej paniki, której objawem było kolejne osłabienie złotego i np. przekroczenie przez kurs EUR/PLN pierwszy raz w historii poziomu 5 zł za euro. Mocno tracił również krajowy dług, gdzie rentowności skoczyły o ok. 30 pb w porównaniu do notowań z piątku" – powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

Zdaniem ekonomisty DM XTB przyczyny paniki były dwojakie.

"Na takie zachowanie rynku złożyło się kilka rzeczy. Po pierwsze poranny, bardzo silny wzrost cen ropy, który przy słabym złotym i mocnym dolarze bardzo komplikuje perspektywy inflacyjne w Polsce. Po drugie, rano rynek nie widział żadnego promyka nadziei na rychłe rozwiązanie piętrzących się problemów związanych z konfliktem na wschodzie" – powiedział Kwiecień.

"Po południu jednak sporo się zmieniło, co wynika z dwóch informacji. Pierwsza informacja dotyczy planowanego spotkania ministrów spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy, które ma się odbyć w najbliższy czwartek w Turcji. Druga informacja dotyczy tego, że po raz pierwszy od początku agresji Rosji na Ukrainę, Kreml zaczął podawać takie warunki, które według doniesień medialnych, nie wydają się kompletnie nierealne. Dotyczą one uznania przynależności Krymu do Rosji i uznania niezależności dwóch republik, co oczywiście na dzisiaj jest dla Ukrainy nie do zaakceptowania. Z punktu widzenia rynków jednak jest to punkt zaczepienia i inwestorzy chcą wierzyć, że może się pojawić jakiś pozytywny scenariusz wyjścia z obecnej tragedii" – dodał ekonomista domu maklerskiego XTB

Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji, Dmytro Kułeba i Siergiej Ławrow, spotkają się w czwartek w tureckiej Antalyi - ogłosił w poniedziałek szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu. AFP pisze, że rzeczniczka prasowa rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa potwierdziła spotkanie Ławrowa z Kułebą w informacji zamieszczonej w komunikatorze Telegram.

Od czasu podania tych informacji na rynkach globalnych następuje duże odreagowanie, jednak – zdaniem Kwietnia – złoty na te doniesienia reaguje raczej nieśmiało.

Podsumowując, ekonomista XTB powiedział, że wszystko co dzieje się na złotym opiera się o wojnę na Ukrainie i jeśli pojawi się jakiś pozytywny scenariusz, jakieś światełko w tunelu, to rynek bardzo szybko zacznie go dyskontować, a kapitał zagraniczny zacznie wracać do złotego, do polskiego długu czy na naszą giełdę, które to rynki w ostatnim czasie bardzo mocno się przeceniły.

O godzinie 16.09 kurs EUR/PLN rośnie o 2,5 proc. do 4,9905, USD/PLN zyskuje 2,79 proc. do 4,5827. W tym czasie para EUR/USD zniżkuje o 0,3 proc. do 1,0890.

RYNEK DŁUGU

"Z punktu widzenia krajowego długu, ważne jest to, że ryzyka jakichś czarnych geopolitycznych scenariuszy są bardzo złe dla polskiej gospodarki. Zatem jeśli dalsza eskalacja, to dalszy wzrost cen ropy, dalsza presja inflacyjna w Polsce przy zmniejszonym wzroście gospodarczym. Jeżeli jednak w tym zakresie będzie jakaś poprawa, to znajdzie to odzwierciedlenie w kanale makroekonomicznym – ceny ropy spadną i presja inflacyjna będzie mniejsza, a koszmar, na który zanosiło się rano nie zrealizuje się" – powiedział główny ekonomista XTB

"Na ten moment jednak tego jeszcze nie wiemy. Na dzisiaj rynek szuka szansy na zmniejszenie tego napięcia i bardzo chce w taki scenariusz wierzyć" – zakończył ekonomista XTB.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 5 pb do 1,772 proc., a niemieckich zwyżkują o 7,4 pb do -0,0275 proc.