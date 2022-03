"Na wtorkowej sesji czynnikiem, który wywarł największy wpływ na notowania była deeskalacja konfliktu na Ukrainie i zbliżenie stanowisk negocjatorów, którzy odbyli kolejną turę rozmów w Turcji. Widać to zarówno na naszej giełdzie, ale również na krajowym długu oraz na złotym, który się umacnia" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

"Zapowiedzi deeskalacji za wschodnią granicą wpłynęły głównie na notowania krajowych banków, które na ostatnich sesjach zachowywały się trochę słabiej. Taki ruch nie może dziwić, gdyż sektor ten oferuje dużą płynność i jest beneficjentem trwającego cyklu podwyżek stóp procentowych" – dodał.

Jak wskazał analityk, we wtorek traciły głównie spółki, które były beneficjentami wzrostu surowców.

"Z drugiej strony słabsze były spółki, które w ostatnich tygodniach były mocne i zyskiwały np. na rosnących cenach surowców. W WIG20 mocno spadły notowania JSW, PGNiG, KGHM czy PKN Orlen" – powiedział.

Zdaniem analityka, wyznacznikiem dłuższej poprawy koniunktury byłoby trwałe zejście przez kurs USD/PLN poniżej testowanego we wtorek wsparcia.

"Moim zdaniem wyznacznikiem przyszłej koniunktury będzie kurs USD/PLN, który na dzisiejszej sesji testuje ważne wsparcia znajdujące się w okolicach 4,2. Jeśli rynek zejdzie poniżej tego poziomu i się tam utrzyma, będzie to oznaczać, że rynki wierzą w porozumienie Rosji z Ukrainą" – powiedział Kozłowski.

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 2,28 proc. do 2.171,56 pkt., WIG zyskał 1,58 proc. do 65.603,53 pkt., a mWIG40 urósł o 0,46 proc. do 4.783,94 pkt., jednak oddał ok. 75 pkt. na fixingu. Najsłabszym z głównych indeksów był sWIG80, który poszedł w dół o 1,37 proc. do 19.342,19 pkt., za co był głównie odpowiedzialny fixing, na którym indeks stracił ok. 308 pkt.

Obroty były wyższe od zanotowanych na poprzednich sesjach i na szerokim rynku wyniosły 1,99 mld zł, z tego 1,63 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym czasie DAX rósł o 2,56 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 2,87 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 1,78 proc.

Na giełdach amerykańskich panowały pozytywne nastroje. Nasdaq100 rósł o 0,95 proc., S&P500 zyskiwał 0,75 proc., a DJI szedł w górę 0,72 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 5 z 14 indeksów. Najwięcej wzrosły WIG-Spożywczy (8,34 proc.), WIG-Banki (7,28 proc.) oraz WIG-Odzież (4,16 proc.).

Najmocniej straciły WIG-Górnictwo (-2,95 proc.), WIG-Media (-2,87 proc.) oraz WIG-Paliwa (-2,25 proc.).

WIG-Ukraine zyskał 15,8 proc. do 443 pkt.

W WIG20 na pierwszych czterech miejscach najmocniejszych wzrostów są banki. Najwięcej, o 9,22 proc. zyskał kurs Pekao, który zamknął się na nowych maksimach trwającego od pierwszych dni marca odbicia. O 8,8 proc. do 41,56 zł wzrosły akcje PKO BP i również są na najwyższych poziomach od marcowych minimów. Kurs Santander Bank Polska wzrósł natomiast o 7,04 proc., a mBank poszedł w górę o 6,97 proc.

W gronie liderów wzrostów były także akcje LPP, które wzrosły o 5,84 proc. do 11.780 zł.

Jak podała spółka w komunikacie prasowym, grupa LPP zakończyła operacyjne czynności konieczne do zamknięcia salonów w Rosji i we wtorek został zamknięty ostatni z nich.

Mocno, o 4,93 proc. do 36,2 zł wzrosło natomiast Allegro, a jego kurs zdołał pokonać opory, które zdaniem analityków znajdowały się w okolicach 35 zł za akcję.

Spośród spadających najwięcej akcji z WIG20 były głównie spółki, które zyskiwały na rosnących cenach surowców. Najmocniej, o 4,5 proc. spadło JSW, o 3,3 proc. zniżkowało PGNiG, KGHM poszedł w dół o 2,69 proc. do 177 zł za akcję.

Ponad 2 proc. spadły także akcje PGE, a PKN Orlen stracił 2,4 proc. do 75,5 zł przy 118 mln zł obrotu.

Jak poinformował PKN Orlen w komunikacie prasowym, powołał on korporacyjny fundusz venture capital, który chce zainwestować ok. 100 mln euro w ciągu 10 lat w komercjalizację zaawansowanych technologii wspierających budowę gospodarki opartej o czystą, bezpieczną energetykę.

W mWIG40 najmocniej zyskał Kernel Holding (12,31 proc.) wybijając się górą z kilkudniowej konsolidacji, a zwyżce towarzyszyły duże obroty. Ukraiński producent zbóż i oleju słonecznikowego, miał w drugim kwartale roku obrotowego 2021/2022 zysk netto na poziomie 190 mln USD wobec 129 mln USD zysku przed rokiem. Oczekiwania analityków co do zysku netto znajdowały się w przedziale 173-174 mln USD.

W tym segmencie rynku mocno, o 7,79 proc. zyskały także akcje Banku Millennium, a o 6,51 proc. do 46 zł za akcję wzrósł Alior.

W gronie liderów wzrostów były również akcje Asbisu, które zyskały 7,28 proc. przy 8,6 mln zł obrotach i osiągnęły poziomy sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Najsłabiej sesję zakończyły akcje Wirtualnej Polski, które spadły o 5,45 proc. do 114,4 zł. Ponad 4 proc. straciła Selvita, a o 3,8 proc. zniżkował Tauron przy 13,2 mln zł obrotach.

Zarząd Tauronu podjął decyzję o rekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku netto za 2021 r. i przeznaczenia zysku w kwocie 259,9 mln zł na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie.

W sWIG80 na pierwszych trzech miejscach w gronie liderów wzrostów były spółki ukraińskie. Coal Energy zyskał 37,93 proc. do 2 zł za akcję, IMC wzrosło o 23,17 proc. do 21 zł za akcję, a Astarta poszła w górę o 21,54 zł do 28,5 zł.

Z krajowych spółek najmocniejszy był ML System, który zyskał 5,61 proc. do 79,1 zł, przy ok. 1,9 mln zł obrotach.

Najmocniej w tym segmencie rynku spadły akcje Rafako (-7,83 proc.), o 6,73 proc. zniżkował Cognor Holding, a 4,78 proc. stracił ZE PAK. Rafako zniżkowało czwartą sesję z rzędu, ZE PAK trzecią, a Cognor spadł po raz drugi z rzędu po ustanowieniu rocznych maksimów.