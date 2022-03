Gaz z dostawą w kwietniu zdrożał we wtorek o ponad 7,9 proc., do 110,7 euro za MWh. Wyceny kontraktów majowych wzrosły o ponad 7,1 proc. do 111,2 euro za MWh.

Reklama

Kontrakty na dostawy w kolejnych miesiącach letnich również rosną i są wyceniane na 110,8-111,7 euro za MWh.

Gaz z dostawą w kwietniu drożał także w poniedziałek o prawie 5,2 proc., do 106,5 euro za MWh. Wyceny kontraktów majowych i czerwcowych wzrosły odpowiednio o ponad 4,8 proc. i 5,2 proc., do 107,5 euro.

Kontrakty na dostawy w kolejnych miesiącach letnich notowały w poniedziałek podwyżki rzędu 2 proc. i były wyceniane nieco poniżej 105 euro za MWh.