Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 114,74 USD, wyżej o 0,06 proc.

Reklama

Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na lipiec jest wyceniana po 115,58 USD za baryłkę, w dół o 0,02 proc.

Reklama

Producenci ropy z OPEC+ odbędą w czwartek rutynowe spotkanie, aby omówić politykę podaży ropy tej grupy dostawców na lipiec - można spodziewać się podwyższenia dostaw surowca o ok. 430 tys. baryłek dziennie.

Niektórzy członkowie sojuszu badają tymczasem możliwość zawieszenia udziału Rosji w umowie dotyczącej produkcji ropy, ponieważ sankcje nakładane przez kraje Zachodu na Rosję i częściowy zakaz importu rosyjskiej ropy w Europie zaczynają podważać zdolność Rosji do pompowania na rynki większej ilości ropy - podaje agencja Bloomberg powołując się na komentarze delegatów OPEC na czwartkowe spotkanie zamieszczonych przez "The Wall Street Journal".

Zawieszenie Rosji w ramach umowy dotyczącej produkcji ropy może teoretycznie utorować drogę Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim i innym dostawcom ropy z OPEC do dostarczania na globalne rynki paliw znacząco większych ilości ropy, o co apelują m.in. władze USA, ponieważ inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że ceny ropy wzrosły mocno powyżej 100 USD za baryłkę.

Rosja, jeden z trzech największych producentów ropy na świecie, zgodziła się w ubiegłym roku z OPEC i 9 krajami spoza tego sojuszu, aby co miesiąc dodawać na rynki więcej ropy, ale obecnie oczekuje się, że produkcja rosyjskiej ropy spadnie w tym roku o ok. 8 proc.

Jak do tej pory nie ma formalnego nacisku, aby OPEC pompował więcej ropy na rynki paliw, aby zrekompensować ewentualne niedobory rosyjskiego surowca, ale niektóre kraje naftowe z Zatoki Perskiej już zaczynają planować wzrost produkcji ropy w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

"Jeśli będzie jakiekolwiek potwierdzenie od członków OPEC+, że w ramach sojuszu dyskutowana jest sprawa wykluczenia Rosji z kwot dostaw, to ceny ropy mogą spaść nawet do 100 USD za baryłkę" - ocenia Will Sungchil Yun, starszy analityk ds. rynków surowcowych w VI Investment Corp.

"Jest potrzeba opracowania jednak przez OPEC+ solidnego planu, ponieważ ceny ropy mogą nadal rosnąć i zwiększać presję inflacyjną" - dodaje.

Sojusz 23 krajów OPEC+, kierowany przez Arabię Saudyjską, ma do końca września zakończyć przywracanie tej kwoty produkcji ropy, którą wstrzymano podczas pandemii ze względu na osłabienie popytu na paliwa.

Unijni przywódcy porozumieli się na początku tego tygodnia, że szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji obejmie ropę naftową oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich, z tymczasowym wyjątkiem dla ropy dostarczanej rurociągiem.