Ludowy Bank Chin zwiększył rezerwy złota do poziomu 63,67 mln uncji pod koniec listopada z 62,64 mln uncji w październiku – wynika danych Banku. Oznacza to, że chińskie rezerwy złota zwiększyły się w ubiegłym miesiącu aż o 32 tony. Dla porównania w ciągu 10 miesięcy od grudnia 2018 do września do 2019 waga chińskich rezerw wzrosła w sumie o 106 ton. Obecnie Chiny posiadają 1980 ton złota, co stanowi szóstą najwyższą wartość na świecie na tyle innych banków centralnych.

Element planu dywersyfikacji

Dla Chin okazja, aby znaleźć alternatywę dla dolara, który dominuje w chińskich rezerwach, rzadko kiedy była lepsza.

- Chińskie zakupy złota mogą być częścią planu dywersyfikacji rezerw niezależnych od amerykańskiego dolara – komentuje Giovanni Staunovo, analityk z UBS. - Zasoby złota jako cześć wszystkich rezerw wciąż są bardzo niskie, więc istnieje prawdopodobnie przestrzeń na dalsze zakupy kruszcu – dodał.

Chiny wcześniej przez długie okresy nie ujawniały swoich posunięć jeśli chodzi o zakupy złota. Gdy chiński bank centralny w połowie 2015 roku ogłosił 57-proc. wzrost rezerw złota do poziomu 53,3 mln uncji, była to wówczas pierwsza od 6 lat zmiana ogłoszona publicznie. Później od końca października 2016 do grudnia 2018 roku bank ponownie nie raportował zakupów złota.

Banki centralne kupują złoto

Banki centralne na świecie kontynuują gromadzenie złota. W ostatnim kwartale w sumie kupiono rekordowe prawie 400 ton kruszcu – wynika z danych Światowej Rady Złota. To dużo więcej niż poprzedni wysoki wynik na poziomie 241 ton z trzeciego kwartału 2018 roku. Tylko ok. ¼ zakupionego przez banki centralne złota trafiła do znanych publicznie instytucji, co zrodziło spekulacje o tajemniczych nabywcach kruszcu.

- Wraz z przyspieszaniem deglobalizacji kraje spoza G10 mogą chcieć ponownie utowarowić złoto i zwiększyć jego zasoby – ocenia Nicky Shiels, szefowa strategii w MKS PAMP SA.

Ceny złota

Ceny złota w listopadzie wzrosły o ponad 8 proc. po tym, jak wcześniej spadały przez siedem miesięcy. Agresywne podwyżki stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej, mające na celu powstrzymanie wzrostu inflacji, ciążyły na złocie przez większość tego roku, ale nadzieje na otwarcie Chin oraz oczekiwania na obniżkę stóp przez Fed osłabiły dolara i wzmocniły wartość złota. W środę ok. 10:41 w Londynie płacono 1772,81 dol. za uncję.