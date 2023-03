W środę ok. godz. 17.00 notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie spadły o 5,67 proc., do 73,06 dol., a amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku potaniały o 5,80 proc., do 67,19 dol.

W środę ok. godz. 8.00 baryłka ropy Brent kosztowała 78,27 dol., a WTI 72,22 dol. Reklama W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę. Skąd biorą się tak duże spadki cen ropy? Reklama Ceny ropy spadły o 5 proc. ponieważ niepokój związany z Credit Suisse wystraszył światowe rynki i zniwelował wpływ chińskiego ożywienia gospodarczego na ceny ropy – oceniła w środę agencja Reuters. Jak doniosła w środę agencja Reuters, ceny ropy spadły o 5 proc. do najniższego poziomu od ponad roku. Jak wskazano, niepokoje na rynku nastąpiły po tym, jak największy inwestor Credit Suisse (Saudi National Bank) przekazał, że nie może zapewnić szwajcarskiemu bankowi większej pomocy finansowej. Spowodowało to spadek jego notowań na giełdzie, pociągając za sobą akcje innych banków europejskich. Jak poinformowano, wcześniej notowania ropy wzrosły po danych pokazujących, że aktywność gospodarcza Chin wzrosła w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. po poluzowaniu dotychczasowej polityki wobec COVID-19. Jednak niepokój związany z Credit Suisse – wskazano – zniwelował wpływ chińskiego ożywienia gospodarczego na ceny ropy. Jak ocenił cytowany w komunikacie analityk Price Futures Group Phil Flynn, "rynek ropy oddzielił się od zapasów ropy", a rynek koncentruje się wokół możliwego krachu światowej gospodarki. (PAP)