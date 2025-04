Pod Wrocławiem, według wyliczeń analityków całe przedsięwzięcie może zamknąć się kwotą poniżej 700 tys. zł.

Działki budowlane 2025: jakie teraz ceny

Dynamika wzrostu cen gruntów w największych polskich miastach często przewyższa inflację i w niektórych przypadkach dorównuje wzrostowi cen mieszkań. Czy zatem zakup działki wiosną 2025 to dobra inwestycja?

Jak duże są różnice w cenach między miastem a otaczającymi je gminami? Eksperci Extradom.pl przeanalizowali aktualne ceny gruntów w siedmiu aglomeracjach.

Rynek gruntów budowlanych w Polsce nie zwalnia tempa, a ceny działek w dużych miastach i ich bezpośrednim sąsiedztwie wciąż pną się w górę.

Wpływ na to ma ograniczona podaż atrakcyjnych terenów pod zabudowę, ale też niesłabnące zainteresowanie inwestorów. Jak wynika z analizy Extradom.pl, różnice w wycenie ziemi między centrami metropolii i obszarami podmiejskimi bywają ogromne.

Działki budowlane pod stolicą nie droższe niż pod Wrocławiem czy pod Krakowem

Ku zaskoczeniu, grunty w okolicach stolicy wcale nie biją rekordów cenowych w odniesieniu do pozostałych aglomeracji. Z drugiej strony, oferta działek budowlanych w tej lokalizacji jest wyjątkowo skromna i obejmowała jedynie 78 działek położonych wokół stolicy, na dodatek żadna nie znajdowała się na terenie miasta.

Za to ich ceny wahały się od 118 do 450 zł za m2, a przeciętna oferowana parcela liczyła 870 m2. Średnia cena wyniosła 245 zł za m2.

Kolejnym miastem, które znalazło się w zestawieniu przygotowanym przez Extradom.pl był Kraków – tutaj przeważały oferty parceli w okolicach Puszczy Niepołomickiej.

W założonym przedziale cenowym znalazło się około 150 gruntów, a przeciętna działka liczyła 912 m2, przy cenie 222 zł za m2.

Podobnie sytuacja wygląda we Wrocławiu. Ze 135 działek w zestawieniu praktycznie wszystkie leżały poza granicami miasta, a wiele z nich znajdowało się na urokliwych terenach nad Odrą w stronę Brzegu Dolnego. Średnia cena działki to 236 zł za m2, podczas gdy powierzchnia wynosiła 913 m2 – niemal tyle samo co w przypadku Krakowa.

Działki budowlane – Łódź. Po okazyjnej cenie można nabyć plac nawet w centrum

Następna w zestawieniu jest Łódź ze 128 parcelami. W jej sąsiedztwie przeciętna działka ma 898 m2 i kosztuje 219 zł za m2.

W tym przypadku w założonym przedziale cenowym pojawiło się już kilka działek położonych w granicach miasta z maksymalną ceną 584 zł za m2.

Nieco inaczej wygląda sytuacja pod Poznaniem. Tu analizie poddano 130 aktualnych ofert gruntów, które w porównaniu do pozostałych miast, są nieco mniejsze i droższe w przeliczeniu na metr kwadratowy – średnie wyniosły odpowiednio 797 m2 i 275 zł za m2.

W samych granicach ceny wyniosły natomiast 664 zł za m2.

Zestawienie zamykają Gdynia i Gdańsk – w tych okolicach eksperci Extradom.pl przeanalizowali 352 oferty. Średnia cena to odpowiednio 230 i 238 zł za m2, choć ceny gruntów wyższe są w Gdyni. Również przeciętna działka jest tam nieco większa i ma 967 m2 (946 m2 dla Gdańska), co daje też najwyższą średnią cenę parceli w zestawieniu i wynosi 225 200 zł - w Gdyni.

– Ceny gruntów wokół największych miast polskich rosną, ale poszukując gruntów w promieniu kilkunastu kilometrów od ich granicy – znalezienie satysfakcjonującej oferty wciąż jest możliwe. Kwota 200 tys. zł nie wystarczy na zakup gruntu w ścisłym centrum, ale w dobrze skomunikowanych lokalizacjach podmiejskich nadal można znaleźć atrakcyjne parcele – ocenia Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

Dom z działką w tej samej cenie co zakup mieszkania: jakie działki należy wybierać w 2025 roku?

– Znając ceny działek, sprawdziliśmy również budżet całej inwestycji. Do porównania wybraliśmy jeden z najpopularniejszych domów oferowanych przez Extradom.pl. W wariancie rozszerzonym, razem z płytą fundamentową, pompą ciepłą i działką w okolicach Wrocławia kosztować będzie około 668 000 złotych – wylicza Wojciech Rynkowski.

– Okazuje się więc, że budowa własnego domu w tej samej cenie, co zakup mieszkania w dużym mieście jest jak najbardziej realna – podsumowuje ekspert.

Kluczowe jest dokładne przeanalizowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz dostępności mediów, ale warto też zwrócić uwagę na potencjał rozwojowy danej okolicy.

W obliczu szybko postępującej urbanizacji ościennych gmin dobrze wybrana działka na obrzeżach dużego miasta może być nie tylko spełnieniem marzenia o własnym domu, ale również okazać się trafioną inwestycją na (i w) przyszłość.

Na potrzeby powyższego zestawienia eksperci Extradom.pl przeanalizowali nieduże parcele o powierzchni od 400 m2 do 1100 m2. Przyjęli również górną granicę ceny nieruchomości 280 000 złotych i wzięli pod uwagę parcele w odległości do 15 km od granicy miasta. Analizie zostały poddane aktualne oferty znajdujące się na największym portalu zajmującym się handlem nieruchomościami. Specjaliści wyciągnęli z nich średnią, a mediana cen okazała się bardzo do niej zbliżona. Różnica w wartościach wynosiła od 1,25% do 3,15%, jedynie dla Łodzi było to 9,57%.