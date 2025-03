Wybór miejsca, gdzie Polacy robią zakupy, wynika z różnych czynników – od obaw o bezpieczeństwo po chęć oszczędzania i wygodę. Dla części konsumentów kluczową rolę odgrywa prywatność, dlatego aż 45 proc. badanych w obawie o swoje dane wybiera sklepy stacjonarne zamiast internetowych.

Jak jednak wynika z raportu Santander Consumer Banku „Między półką a ekranem: wybory zakupowe Polaków”, niemal połowa badanych wskazuje, że atrakcyjne promocje i wyprzedaże skłaniają ich do e-commerce.

Zakupy przez Internet: obawy o bezpieczeństwo danych osobowych hamują wzrosty

Kwestie związane z ochroną prywatności mają istotny wpływ na decyzje zakupowe Polaków. Jak wynika z badania, aż 23 proc. konsumentów zdecydowanie preferuje zakupy w sklepach fizycznych, a 22 proc. raczej wybiera tę opcję.

Ochrona prywatności podczas zakupów jest ważna dla wszystkich grup wiekowych, choć seniorzy wykazują w tym względzie nieco większą ostrożność – 26 proc. zdecydowanie wybiera usługi stacjonarne właśnie z tego powodu.

Wraz z wiekiem odsetek ten maleje, a wśród najmłodszych konsumentów (18-29 lat) wynosi 20 proc. Ostrożność częściej deklarują także osoby o niższych dochodach – wśród zarabiających do 2999 zł to 27 proc., dla których ryzyko utraty środków może być bardziej dotkliwe.

– Jak wynika z naszego badania 16 proc. konsumentów decyduje się na e-commerce mimo obaw o bezpieczeństwo danych, a 7 proc. bez wahania korzysta z tej formy zakupów. Z kolei 29 proc. respondentów wskazuje, że prywatność nie ma wpływu na ich wybory zakupowe – wylicza Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.

– Może to wynikać z rosnącego przyzwyczajenia do transakcji online oraz większego zaufania do stosowanych zabezpieczeń. Wśród czynników wpływających na wybór zakupów w Internecie istotną rolę odgrywają również kwestie finansowe, w tym atrakcyjne promocje i rabaty, które dla wielu osób są decydującym argumentem przy wyborze kanału zakupowego – dodaje ekspert.

Zakupy w sklepach internetowych: klienci szukają okazji i wtedy przełamują obawy

Rabaty, oferty last minute i programy lojalnościowe skutecznie przyciągają konsumentów do e-commerce. Jak wynika z raportu, 45 proc. Polaków wskazuje, że atrakcyjne promocje skłaniają ich do wyboru zakupów online zamiast stacjonarnych.

W tej grupie 15 proc. zdecydowanie wybiera e-commerce ze względu na korzystne oferty, a 30 proc. raczej skłania się ku tej opcji. Co ciekawe, znaczenie ofert promocyjnych jest szczególnie widoczne wśród najmłodszych konsumentów. W grupie 18-29 lat 27 proc. badanych wskazuje rabaty jako kluczowy czynnik przy wyborze zakupów online. Może to wynikać z faktu, że młodsi konsumenci spędzają więcej czasu w Internecie i na bieżąco śledzą akcje promocyjne, co zwiększa ich wrażliwość na okazje cenowe. Wśród seniorów (60+) odsetek ten wynosi jedynie 7 proc., co pokazuje, że rzadziej traktują promocje jako decydujący argument przy zakupach w e-commerce.

Z kolei jedynie 12 proc. badanych przyznaje, że rabaty mają dla nich raczej niewielkie znaczenie, a 7 proc. nie bierze ich pod uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Różnice w podejściu do ofert specjalnych widać także między płciami – kobiety częściej niż mężczyźni uwzględniają atrakcyjne promocje podczas zakupów.

– Badanie Santander Consumer Banku potwierdza, że konsumenci w Polsce chętnie polują na promocje i nie lubią przepłacać, jeśli mogą skorzystać z tańszych ofert. To całkowicie naturalne, każdy z nas szuka okazji do oszczędności, a my chcemy te zakupy maksymalnie ułatwiać – tłumaczy Patryk Perliński z Santander Consumer Banku.

Zakupy w galerii, nie w Internecie: są też inne powody – jakie

Dla pewnej grupy osób zakupy, szczególnie te w galeriach handlowych, są okazją do spotkań towarzyskich i traktują je jako sposób spędzania wolnego czasu.

Jak wynika z badania Santander Consumer Banku często bądź zawsze robi tak 22 proc. osób. 26 proc. deklaruje, że czasami wykorzystuje zakupy stacjonarne jako formę spotkania towarzyskiego, dlatego wybiera je zamiast e-commerce.

Mimo popularności chodzenia po sklepach, 46 proc. badanych ma odmienne zdanie i nie podchodzi w ten sposób.

W tym względzie widać jednak pewne różnice między kobietami a mężczyznami. 30 proc. mężczyzn nigdy nie traktuje zakupów jako okazji do spotkań, podczas gdy wśród kobiet ten odsetek wynosi 21 proc.

Może to sugerować, że kobiety częściej łączą zakupy z możliwością spotkania się z innymi i nie postrzegają ich wyłącznie jako obowiązku, ale także jako element życia społecznego.