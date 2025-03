Usługi assistance samochodowego stają się coraz ważniejszym elementem ubezpieczenia komunikacyjnego.

Najnowsze badanie, zrealizowane na zlecenie Mondial Assistance, pokazuje, że Polacy coraz bardziej dostrzegają wartość usług asystorskich w tym obszarze. Aż 78 proc. badanych uznaje je za najbardziej wartościowe spośród innych form wsparcia, takich jak assistance domowe czy turystyczne.

Usługi assistance kojarzą się w Polsce z samochodem

Według badania Mondial Assistance, dla 27 proc. respondentów usługi assistance to po prostu element ubezpieczenia samochodowego.

Tak też wytłumaczyliby komuś innemu, czym jest ten obszar usług. W porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza to wzrost o 4 p.p., co jest jedną z przesłanek wskazujących na wzrost znaczenia usług assistance do samochodu.

Kolejną jest fakt, że 78 proc. badanych uznało assistance samochodowe za najbardziej wartościowe wśród różnych form wsparcia tego typu (assistance domowe, turystyczne itp.), co stanowi znaczący wzrost w stosunku do ubiegłego roku – aż o 13 p.p.

Jak komentuje Piotr Ruszowski, dyrektor zarządzający Mondial Assistance, dynamika wzrostu świadomości assistance pokazuje, że Polacy coraz częściej zwracają uwagę na to, co oferuje im polisa komunikacyjna poza podstawowym zakresem ochrony.

– Assistance przestaje być traktowane jako dodatek, a zaczyna być istotnym elementem decyzyjnym przy wyborze ubezpieczenia – twierdzi Piotr Ruszowski.

Opinię tę potwierdzają dane z raportu Mondial Assistance. Coraz więcej kierowców zwraca uwagę na assistance przy wyborze polisy komunikacyjnej.

Ponad połowa badanych (57 proc.) deklaruje, że jest to czynnik istotny przy zakupie ubezpieczenia, co oznacza wzrost o 13 p.p. w porównaniu do zeszłego roku.

Polisy samochodowe: dostępność assistance jednym z czynników wyboru konkretnego ubezpieczenia

– Assistance znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników decydujących o zakupie ubezpieczenia, zaraz po cenie i wysokości odszkodowania. To pokazuje, że kierowcy dostrzegają jego realne korzyści i traktują je jako istotny element ochrony – zauważa Piotr Ruszowski.

Badanie Mondial Assistance ujawniło, jakie sytuacje budzą największy niepokój polskich kierowców.

Na pierwszym miejscu znalazły się wypadki komunikacyjne – obawia się ich 54 proc. badanych. Niemal na równi plasują się drobne awarie unieruchamiające auto (50 proc.) oraz poważniejsze uszkodzenia powodujące konieczność dłuższej naprawy czy brak auta zastępczego (49 proc.).

Widmo kradzieży pojazdu, mimo spadku liczby kradzieży samochodów w kraju o 4 p.p. w porównaniu do roku 2023 (jak podaje raport IBRM Samar), stanowi źródło niepokoju dla 33 proc., co wskazuje, że Polacy wciąż postrzegają ryzyko jako realne.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Główną Policji, w 2024 roku odnotowano 9 820 kradzieży samochodów, z czego odzyskano 3 946 aut.

Assistance samochodowe: dla kupujących polisą najważniejsza jest usługa holowania pojazdu

Na pytanie o najważniejsze usługi w pakiecie assistance, największa grupa respondentów wskazała holowanie pojazdu (49 proc.), a zaraz za nim możliwość skorzystania z samochodu zastępczego (46 proc.).

To obrazuje, że klienci oczekują przede wszystkim konkretnego wsparcia w sytuacji, gdy ich pojazd nie jest zdolny do dalszej jazdy.

– Polacy szukają w assistance przede wszystkim rozwiązań zapewniających im mobilność. Brak dostępności auta, nawet na krótki czas, stanowi duży problem, dlatego usługi, takie jak holowanie i samochód zastępczy, mają kluczowe znaczenie – podsumowuje Piotr Ruszowski.

Największe obawy dotyczące utraty mobilności odczuwają mieszkańcy wsi i małych miast, gdzie brak rozwiniętej sieci transportu publicznego sprawia, że samochód staje się niemal niezbędny do codziennego funkcjonowania.

Wypadki komunikacyjne oraz inne sytuacje prowadzące do unieruchomienia pojazdu lub braku dostępu do auta stanowią także poważniejszy problem dla kobiet oraz osób starszych (60+).

W takich przypadkach usługi assistance stają się kluczowym wsparciem, pomagając szybko przywrócić mobilność i zminimalizować skutki tych nieprzewidzianych sytuacji.