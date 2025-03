Rynek inwestycji premium w Polsce zyskuje na znaczeniu, a klienci poszukują ich głównie w obrębie największych aglomeracji. Rosnący popyt wynika z większych oczekiwań wobec standardu życia i zmieniających się preferencji.

Wzrost tego sektora nieruchomości może w przyszłości wpłynąć na rynkowe standardy, podwyższając je w powszechnym wydaniu.

Reklama

Coraz więcej mieszkań premium: czy poszukiwane są przez klientów tylko w metropoliach

Większe zainteresowanie segmentem premium widać szczególnie w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk oraz Poznań, które, według wyliczeń Otodom, skupiają w sobie łącznie aż 68 proc. ofert mieszkań premium.

Nie ma w tym przypadku, wymienione miasta przyciągają klientów zarówno z Polski, jak i zagranicy, oferując im nie tylko wysoki standard życia, ale także możliwość inwestycji w stabilne aktywa.

Według raportu „Z wyższej półki. Mieszkania o podwyższonym standardzie i luksusowe” autorstwa ThinkCo, Warszawa i Trójmiasto wyraźnie w tym aspekcie dominują, skupiając po 27 proc. ofert mieszkań o podwyższonym standardzie dostępnych w Polsce.

W przypadku Trójmiasta związane jest to z unikalnym połączeniem atutów dużego miasta i kurortu turystycznego, zaś w przypadku Warszawy – wielkości aglomeracji i jej dalszego potencjału rozwoju.

Kraków i Poznań plasują się niżej i łączy je podobna skala segmentu mieszkań o podwyższonym standardzie (8-9 proc. ofert), co stanowi odzwierciedlenie potencjału gospodarczego tych ośrodków i stosunkowo licznej grupy zamożnych mieszkańców.

Stale rośnie popyt na nieruchomości premium: dlaczego

Na rosnące zainteresowanie segmentem premium wpływa kilka czynników. Jest to przede wszystkim wzrost zamożności polskiego społeczeństwa oraz coraz większa dostępność kredytów hipotecznych.

Jak zauważa architekt Paweł Koperski, członek zarządu Q3D Concept, coraz więcej osób może sobie pozwolić na zakup nieruchomości o wyższym standardzie. Kolejnym istotnym elementem jest zmiana preferencji życiowych. Klienci coraz częściej poszukują komfortu, wyjątkowej lokalizacji oraz dodatkowych udogodnień, które wpływają na jakość życia.

– Należy także zauważyć, że rosnąca liczba obcokrajowców, szczególnie z krajów takich jak Ukraina czy Białoruś, również przyczynia się do pewnego wzrostu popytu w tym segmencie – dodaje Paweł Koperski.

Podwyższony standard, premium, luksus – jakie są tego wyznaczniki

Według analityków ThinkCo i Otodom o najwyższym standardzie można mówić wtedy, gdy cena za mkw. wynosi co najmniej 180 proc. średniej ceny w danym mieście, a lokal ma co najmniej 60 mkw.

Standard podwyższony to zaś cena za mkw. stanowiąca przynajmniej 110–130 proc. średniej ceny w danym mieście. Kawalerki nie mogą być mniejsze niż 35 mkw., a lokale dwupokojowe liczyć co najmniej 70 mkw.

Co charakterystyczne dla luksusu, takie apartamenty oferują liczne udogodnienia zacierające granicę między domem a ekskluzywnym hotelem, inaczej niż w innych segmentach cena za mkw. nie spada wraz z rosnącym metrażem.

Poza tym segment nieruchomości premium charakteryzuje się kilkoma innymi kluczowymi cechami, które odróżniają go od standardowych ofert.

To w dużej mierze np. lokalizacja. Apartamenty zaliczane do segmentu premium często znajdują się w najbardziej prestiżowych dzielnicach miast, w miejscach dobrze skomunikowanych i oferujących łatwy dostęp do kultury, rozrywki oraz usług na najwyższym poziomie.

Nieruchomości premium: najlepsze materiały, niestandardowe projekty

Ważna jest również jakość wykończenia – w tych nieruchomościach używa się najwyższej klasy materiałów, a projekty są często unikalne, łączące nowoczesną architekturę z elementami historycznymi.

Takie mieszkania oferują także szereg udogodnień, które z biegiem czasu mogą stawać się standardem w segmencie popularnym.

Mowa tu o takich usługach jak concierge, całodobowa ochrona, strefy wellness, baseny, czy nawet myjnie dla samochodów.

To pokazuje, jak różnorodne mogą być oczekiwania klientów wobec nieruchomości premium, które muszą być spełnione, aby nieruchomość mogła być uznana za luksusową.

– Inwestycje premium często stanowią rolę prekursora w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które mają na celu nie tylko podniesienie jakości życia mieszkańców, ale także kształtowanie nowych standardów w branży nieruchomości – podkreśla architekt Paweł Koperski.

– W takich miejscach wykorzystuje się nowoczesne technologie, które z czasem mogą stać się powszechnie dostępne w innych segmentach rynku. Przykłady obejmują zaawansowane systemy automatyzacji domowej, inteligentne zarządzanie energią, a także innowacyjne podejście do przestrzeni publicznych i prywatnych harmonijnie współgrających z otoczeniem –dodaje ekspert.

– To luksusowe inwestycje często nadają charakteru całym dzielnicom, wprowadzając elementy, które podnoszą wartość nie tylko samego budynku, ale i jego najbliższego otoczenia- podkreśla architekt.

– Warto przy tym zwrócić uwagę na dbałość o detale, takie jak starannie dobierane materiały budowlane, które są zarówno trwałe, jak i estetyczne. W efekcie nasze miasta zdobią eleganckie nieruchomości, które stają się nie tylko miejscami zamieszkania, ale i wizytówkami nowoczesnej architektury – dodaje Paweł Koperski.