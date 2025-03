Ponad 2000 złotych brutto dla osób 75 plus

Wskaźnik urodzeń w Polsce wciąż spada, a przeciętne trwanie życia się wydłuża. Nie ma wątpliwości co do tego, że nasze społeczeństwo się starzeje. To sprawia, że problemy, z którymi muszą się borykać zarówno obywatele, jak i rządzący, nabierają nowego charakteru. Już od jakiegoś czasu na ich czoło wysuwa się temat opieki nad seniorami, z którym boryka się coraz więcej rodzin.

Jedną z odpowiedzi na rosnące w tym zakresie potrzeby są przepisy regulujące prawo do nowego świadczenia – bonu senioralnego. Wejdą one w życie już w 2026 roku, a wsparcie, które będzie można na ich podstawie uzyskać będzie wynosiło 2150 złotych brutto miesięcznie. Skąd taka kwota? Stanowi ona odpowiednik 50 godzin opieki. Co istotne, bon nie będzie podlegał waloryzacji. Świadczenie ma być bowiem przeznaczone na pokrycie kosztów usług opiekuńczych przy wykonywaniu codziennych czynności. Stąd również jego potoczne określenie – odwrócone babciowe.

Reklama

Świadczenie będzie można uzyskać na osoby powyżej 75. roku życia, które pobierają emeryturę lub rentę, a ich dochód – łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym – nie będzie przekraczał:

- 3500 złotych brutto w 2026 roku,

- 4000 złotych brutto w 2027 roku,

- 4500 złotych brutto w 2028 roku,

- 5000 złotych brutto od 2029 roku.

Z uwagi na cel i charakter udzielanej pomocy trzeba będzie spełnić dodatkowy warunek – aktywny zawodowo zstępny seniora, który w związku z wykonywaną pracą nie będzie mógł zapewnić mu wsparcia, musi osiągać przychód nieprzekraczający:

1) dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dla gospodarstwa jednoosobowego lub

2) trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dla gospodarstwa wieloosobowego (bez względu na liczbę osób w rodzinie).

Trzeba będzie złożyć wniosek, a pomoc będzie bezgotówkowa

Należy mieć świadomość, że wsparcie, o którym mowa będzie miało postać bezgotówkową. Będzie to elektroniczny bon, którego będzie można użyć opłacając certyfikowane usługi opiekuńcze. Nie będzie można go otrzymać, jeżeli senior będzie korzystał z innych form wsparcia, w tym:

1) ze świadczenia uzupełniającego, lub

2) ze świadczenia wspierającego, lub

3) z usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia i w rodzinnych domach pomocy, lub

4) z usługi sąsiedzkiej, lub

5) ze specjalistycznej usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, lub

6) z domu pomocy społecznej, lub

7) z całodobowej opieki stacjonarnej świadczonej w zakładach opiekuńczo-leczniczych, lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, lub

8) z innej instytucji zapewniającej opiekę całodzienną lub całodobową.

Wniosek przyznanie pomocy będzie należało złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Konieczne będzie przedstawienie dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryterium dochodowego oraz stan zdrowia seniora, który ma zostać otoczony opieką.