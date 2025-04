Będzie nowy limit zwolnienia z VAT

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT dla tzw. drobnych przedsiębiorców w końcu wzrośnie! W 2025 roku limit ten nie został podwyższony i tak samo, jak w poprzednim roku zwolniona od VAT jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 złotych (bez kwoty podatku). Biorąc pod uwagę dynamiczność zmian gospodarczych i poziom inflacji, kwota ta straciła swoje wcześniejsze realne znaczenie, a skorzystać z niej może coraz mniej podatników. Wszystko wskazuje jednak na to, że to się zmieni. Jak bowiem wynika z projektu z 11 kwietnia 2025 roku, który ma znowelizować nie tylko samą ustawę z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ale również zmieniające ją przepisy dotyczące KSeF, kwota, o której mowa w art. 113 ustawy o VAT, a więc kwota zwolnienia podmiotowego, zostanie podwyższona do 240 tys. złotych. Projekt opublikowany na rcl.gov.pl został teraz skierowany do konsultacji i uzgodnień.

Reklama

Reklama

Wzrost z 200 tys. do 240 tys. złotych

Przypomnijmy, że obecnie z przewidzianego w art. 113 ustawy o VAT zwolnienia podmiotowego korzystają przedsiębiorcy, których obroty ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku nie przekroczyły łącznie kwoty 200.000 złotych. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność, w pierwszym roku działania limit zwolnienia podmiotowego VAT należy obliczać proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Wynika to wprost z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, w którym ustawodawca wskazał, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 złotych.

Jak skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Co trzeba zrobić, aby skorzystać ze zwolnienia? Podmiot, który rozpoczyna prowadzenie działalności, nie musi robić nic, zwolnienie przysługuje mu z mocy prawa. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada już status czynnego podatnika VAT, a chciałby skorzystać z omawianego zwolnienia, to będzie miał do tego prawo najwcześniej po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do tego zwolnienia lub z niego zrezygnował i musi złożyć aktualizację formularza VAT-R. Należy jednak pamiętać o tym, że w takim przypadku będzie również konieczne dokonanie korekty podatku odliczonego we wcześniejszych okresach przy zakupie wyposażenia, środków trwałych i towarów handlowych, które nie zostały sprzedane. Jest tak dlatego, że w momencie skorzystania ze zwolnienia, zmienia się ich przeznaczenie – ze związanych z działalnością opodatkowaną VAT na związane z działalnością zwolnioną z VAT.