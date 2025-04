Czego nie należy wykazywać w rozliczeniu rocznym?

Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych. Choć zeznanie podatkowe można było złożyć już w styczniu, to dopiero w połowie lutego, wraz z uruchomieniem usługi e-PIT, wielu podatników zdecydowało się na ten krok. Są to oczywiście te osoby, które spodziewają się zwrotu podatku i starają się przyspieszyć wpływ należnych im pieniędzy na konto. Składając roczne rozliczenie PIT należy jednak pamiętać nie tylko o tym, aby wykazać wszystkie opodatkowane przychody, ale również o tym, aby nie wykazywać tych, które pozostają poza zainteresowaniem organów skarbowych. Wykazanie ich w rozliczeniu może bez potrzeby podwyższyć przychody podatnika i zawyżyć należy podatek. W konsekwencji podatnik może być zobowiązany do dopłaty podatku lub obniżyć należny mu zwrot. Czego nie wykazywać w rocznym rozliczeniu? Wskażemy te najczęściej spotykane środki finansowe, którymi podatnicy nie muszą dzielić się z urzędem.

Alimenty, darowizny i sprzedaż nieruchomości – tego nie wykazuj w swoim zeznaniu

Wśród przychodów, które pozostają poza zainteresowaniem organów skarbowych należy na pierwszym miejscu wskazać alimenty. Jednak uwaga! Nie dotyczy to każdego rodzaju alimentów. Jak bowiem wynika z art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są alimenty:

- na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

- na rzecz innych osób niż wymienione wyżej, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Oznacza to, że w przypadku alimentów na rzecz dzieci zwolnienie obowiązuje bez względu na ich wysokość, natomiast w przypadku alimentów na rzecz innych osób limit zwolnienia to 700 złotych miesięcznie. Powyżej tej kwoty podlegają one opodatkowaniu.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlegają również darowizny (prezenty) otrzymane od najbliższej rodziny, np. rodziców, dziadków, czy rodzeństwa. Nie należy więc wykazywać ich w rocznym rozliczeniu podatkowym. Co do zasady środki te podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jednak w większości przypadków będą mogły korzystać ze zwolnienia z tego podatku.

Kolejne pieniądze, których nie należy wykazywać w rozliczeniu rocznym to te uzyskane ze sprzedaży nieruchomości lub ich części, lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeśli od momentu jej nabycia lub wybudowania upłynęło co najmniej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W takim przypadku środki uzyskane z odpłatnego zbycia nie stanowią źródła przychodów i pozostają poza zainteresowanie organów skarbowych.