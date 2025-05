I choć nie wszyscy odczują to tak samo, eksperci Rankomat.pl nie mają złudzeń – kolejne podwyżki są wysoko prawdopodobne. Dla przykładu 19-latkowie płacą już 2650 zł.

Polisy OC: ceny wróciły na poziomy z 2018 roku

Po krótkim oddechu w lutym tego roku ceny OC znów poszły w górę. W kwietniu średnia składka wyniosła 701 zł, czyli o 12 zł więcej niż w marcu i o 11% więcej niż rok wcześniej. Dla porównania – w kwietniu 2023 roku kierowcy płacili średnio 512 zł, czyli 37% mniej.

Co więcej, ostatni raz tak wysokie stawki eksperci rankomat.pl obserwowali w 2018 roku – ale wtedy rynek szedł w dół, a nie jak dziś – wyraźnie w górę.

Za obecny trend odpowiadają głównie rosnące koszty likwidacji szkód i obsługi ubezpieczeń, inflacja oraz pogłębiająca się strata techniczna ubezpieczycieli.

– Choć miesięczne zmiany mogą wydawać się niewielkie, to w perspektywie roku są one mocno odczuwalne. Niektórzy kierowcy muszą liczyć się z podwyżkami nawet rzędu 500 zł rocznie. Najbardziej cierpią na tym młodzi kierowcy – komentuje Katarzyna Gaweł, ekspertka Rankomat.pl ds. ubezpieczeń komunikacyjnych.

Polisy OC: młodzi płacą nawet 2000 zł więcej niż starsi kierowcy

Wiek kierowcy to jeden z najważniejszych czynników wpływających na cenę OC. Młodzi, niedoświadczeni kierowcy są traktowani przez ubezpieczycieli jako grupa podwyższonego ryzyka – i płacą za to słono.

W I kwartale tego roku 19-latkowie płacili średnio 2619 zł za obowiązkową polisę komunikacyjną, podczas gdy 61-latkowie tylko 578 zł. W perspektywie miesięcznej 19-latkowie płacili jeszcze więcej, bo 2650 zł, podczas gdy rok temu było to 2118 zł.

W przypadku 61-latków cena jest bardziej stabilna, w kwietniu tego roku płacili za polisę 585 zł, a rok temu 552 zł.

- Średnia cena OC dla 19-latków wzrosła o ponad 500 zł. Ten wzrost o ponad 25% powoduje, że najmłodsi kierowcy są grupą, która najbardziej odczuwa podwyżki cen obowiązkowej polisy komunikacyjnej. Różnica między nimi, a 61-latkami wynosi ponad 2 tys. zł. Na szczęście porównując ceny, mają szansę zaoszczędzić nawet ponad 2700 zł, a dzięki naszemu programowi wspierającemu młodych kierowców otrzymają kolejnych 300 zł zniżki – mówi Łukasz Wyrzykowski CMO rankomat.pl.