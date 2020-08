"Poniedziałek przebiega dość spokojnie. To, co w ostatnim czasie rzuca się w oczy na złotym to to, że poziomy wsparcia na parach USD/PLN, EUR/PLN utrzymują się, pomimo dość sprzyjających warunków globalnych - globalny sentyment pozostaje bardzo mocny. Z jednej strony nie przekłada się to na dalsze umocnienie złotego, z drugiej strony złoty i tak radził sobie w ostatnim czasie lepiej niż inne waluty rynków wschodzących" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"Potrzebny jest impuls do dalszego umocnienia polskiej waluty, z kolei złoty w parze EUR/PLN nie będąc w stanie zejść istotnie poniżej 4,40 jest narażony na korektę, gdyby sentyment na globalnych rynkach uległ pogorszeniu. Z pewnością dla niektórych inwestorów jest to okazja, żeby obstawić osłabienie złotego w krótkim horyzoncie" - dodał.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu nie ma dużych ruchów, stabilizujemy się w okolicy 1,30 proc. na 10-latkach. Z jednej strony, w ostatnim czasie bardzo sprzyjały nam rynki bazowe, a z drugiej nie ma perspektyw do zmiany postrzegania polityki RPP. Trochę lepsze dane w ostatnim czasie nie przełożyły się na postrzeganie tego, że banki centralne, czy to w Polsce, czy globalnie będą zmieniać swoje nastawienie w polityce pieniężnej. Czyli dalej utrzymuje się oczekiwanie, że programy ilościowe będą kontynuowane także w Polsce i to wspiera rynek długu. Sądzę, że przynajmniej jakiś czas rentowności obligacji pozostaną na niskich poziomach i w pobliżu poziomów, które widzimy teraz" - powiedział Kwiecień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spada o 1,1 pb do 0,551 proc., a niemieckich spada o 1,9 pb dp -0,533 proc.