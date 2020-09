"Początek tygodnia jest optymistyczny. Nastroje w Europie są bardzo dobre. Jednak z uwagi na amerykańskie Święto Pracy, aktywność inwestorów jest mniejsza. Po burzliwym ubiegłym tygodniu, kiedy eurodolar poruszał się w dość szerokim przedziale, w poniedziałek mamy względną stabilizację. Rynki finansowe czekają na kluczowe w tym tygodniu wydarzenie, jakim jest czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Uważam, że do czwartku kurs EUR/USD może poruszać się w przedziale 1,1810-1,1850" - powiedziała PAP Biznes Monika Kurtek.

Jak wskazała ekonomistka optymizm na rynkach pozwolił na nieznaczne umocnienie złotego.

"Z punktu widzenia krajowej waluty także istotnym będzie to, co zakomunikuje EBC po posiedzeniu. Do tego duży wpływ na złotego będzie miał powrót tematu brexitu i wznowienie negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską, które powrócą w tym tygodniu. Rynki spodziewają się trudnych rozmów między stronami. Z tego względu EUR/PLN może wrócić na słabsze poziomy, nawet w okolice 4,47, które widzieliśmy w piątek. Górną granicą dla EUR/PLN jest 4,50, ale aby osiągnąć taki poziom, to musiałoby nastąpić znaczne pogorszenie nastrojów na rynkach" - dodała.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu niewiele się dzieje. Zarówno w przypadku niemieckich obligacji, jak i polskich obligacji skarbowych, nie obserwujemy dużych zmian. Wydaje się, że rynek długu także czeka na Europejski Bank Centralny. I po decyzjach EBC dużo może się zmienić" - powiedziała Monika Kurtek.

Do czasu czwartkowego posiedzenia EBC ekonomistka spodziewa się, że rentowności polskich 10-latek będą poruszały się w przedziale 1,35-1,38 proc.

Na rynkach bazowych dochodowość niemieckich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi -0,472 proc. (+0,5 pb). W USA jest dzień wolny.