"We wtorek na rynkach nie dzieje się za dużo. Dla EUR/PLN 4,44 jest nowym poziomem równowagi. To jest około 1 proc. powyżej poziomów z lipca-sierpnia, co odzwierciedla rosnącą awersję do ryzyka. Nie uważamy, żeby w tym tygodniu miało wydarzyć się coś, co tę równowagę zaburzy. Również treść komunikatu po wtorkowym posiedzeniu RPP nie powinna nadać zmienności na EUR/PLN" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"W rezultacie w najbliższych dniach spodziewamy się stabilizacji kursu wokół 4,44 z lekkimi odchyleniami. Poziom ten dobrze oddaje bieżące nastroje rynkowe i dyskontuje bardzo wiele potencjalnych informacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych" - dodał.

Ekonomista wskazał, że najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia jest środowe posiedzenie Fed.

"Fed ma jeszcze przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki, ta jednak jest ograniczona. Najciekawsze będą jednak prognozy makroekonomiczne i to, jak bank zareaguje na brak politycznego porozumienia w sprawie kolejnego stymulusa fiskalnego. Zaryzykujemy stwierdzenie, że nie będzie zmiany w arsenale narzędzi banku i Fed skupi się na nawoływaniu do uruchomienia pakietu stymulacji fiskalnej" - powiedział.

Dodał, kurs eurodolara uwzględnia już większość przewidywalnych czynników i większe znaczenie mają w tej chwili ruchy techniczne, które wskazują na możliwy wzrost w stronę 1,950. W efekcie USD/PLN może kierować się do 3,70.

Reklama

RYNEK DŁUGU

"Wyróżniłbym bardzo niską płynność krajowego rynku i w rezultacie ograniczoną zmienność. Ten tydzień w teorii powinien być ciekawy ze względu na posiedzenie RPP, skup obligacji przez NBP oraz przetarg zamiany MF, jednak te wydarzenia nie powinny mieć istotnego wpływu na notowania. Ciekawie wygląda krótki koniec krzywej dochodowości, który w ostatnim czasie zniżkuje. Stoi to trochę w sprzeczności do niedawnych wypowiedzi członków RPP, w tym prezesa Glapińskiego o stabilizacji stóp procentowych oraz wobec prawdopodobnie rosnącej nadpłynności sektora" - powiedział Sutowicz.

Ekonomista ocenił, że rentowności na krótkim końcu mają jeszcze przestrzeń do około 2 pb spadków, przy czym na tych poziomach spodziewa się już stabilizacji. Większych zmian nie oczekuje także na długim końcu.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 15 września utrzymała wszystkie stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie. Decyzja Rady była zgodna z oczekiwaniami rynku.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,681 proc. (+1,1 pb), a niemieckich -0,480 proc. (bez większych zmian).

wtorek wtorek poniedziałek 15.46 9.35 15.30 EUR/PLN 4,4428 4,4493 4,4527 USD/PLN 3,7408 3,7434 3,7483 CHF/PLN 4,1274 4,1330 4,1340 EUR/USD 1,1877 1,1885 1,1879 WS0922 0,07 0,06 0,07 DS0725 0,67 0,67 0,67 DS1030 1,36 1,37 1,36

Polecamy: Stopy procentowe bez zmian. RPP utrzymała główną stopę referencyjną na poziomie 0,1 proc.