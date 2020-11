"Kolejny poniedziałek i kolejna informacja o szczepionce przyniosły spory wzrost apetytu na ryzyko. To pomaga aktywom i walutom rynków wschodzących. Pomagają również oczekiwania, że przyszłoroczne ożywienie gospodarcze powinno być silne. Z czynników wewnętrznych złotego wzmacnia także to, że po listopadowym posiedzeniu RPP rynek nie spodziewa się już większego luzowania polityki monetarnej" - powiedział PAP Biznes Wojciech Stępień.

"Jedynym czynnikiem ryzyka jest niepewność związana z kwestiami połączenia budżetu UE z praworządnością. Nie widać osłabienia złotego na napływające na ten temat informacje, jednak pewnie, gdyby tego tematu nie było, umocnienie złotego mogłoby być większe niż jest obecnie. W najbliższym czasie spodziewam się, że poziom 4,45 może być testowany, przy czym zakładam wyhamowanie umocnienia i konsolidację w przedziale 4,45-4,51, prawdopodobnie trwającą do wyjaśnienia kwestii budżetowych" - dodał.

W połowie dnia poinformowano, że szczepionka na Covid-19 firmy Moderna ma 94,5 proc. skuteczności.

Dolar, a także złoty, lekko umocniły się po tej informacji wobec euro. EUR/PLN przejściowo zanotował poziom 4,46, jednak w drugiej części dnia kurs wrócił w okolice piątkowego zamknięcia, czyli poziomu 4,48.

RYNEK DŁUGU

W poniedziałek krajowy rynek długu pozostawał bez większych zmian. Rentowności na długim końcu krzywej poszły w dół o około 1 pb wobec piątkowego zamknięcia.

"Na rynku długu niewiele się dzieje, pole do ruchów w dół lub w górę jest niewielkie. Przestrzeń do podwyżek stóp procentowych jest ograniczona i przez najbliższe miesiące nikt nie będzie brał tego pod uwagę. W Europie rentowności są bardzo nisko, a jeżeli o czymś się rozmawia to o dalszym luzowaniu ze strony EBC, a nie o zacieśnianiu. Z kolei bez zacieśniania polityki nie będzie wzrostów rentowności Bunda. Polskim obligacjom niewiele zagraża, a w najbliższym czasie spodziewam się stabilizacji papierów 10-letnich w przedziale 1,1-1,3 proc." - powiedział Wojciech Stępień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,901 proc. (+0,8 pb), a niemieckich -0,556 proc. (-0,7 pb).