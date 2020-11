"W poniedziałek złoty lekko się umacnia - w kontekście krótkoterminowym wspierają go dwie kwestie. Niższa liczba wykrytych zakażeń (5.733 nowych przypadków w poniedziałek) pokazuje, że II fala pandemii, nawet jeżeli jeszcze nie jest za nami, to przynajmniej się nie rozwija. Drugą pozytywną kwestią były dane o PKB w III kw., a zwłaszcza ich optymistyczna struktura, pokazująca odbicie w konsumpcji i inwestycjach" - powiedział Wojciech Stępień.

"Z drugiej strony przed umocnieniem się poniżej 4,45/EUR złotego powstrzymują kwestie powiązania budżetu UE z praworządnością i toczące się w tej sprawie negocjacje. W efekcie w najbliższym czasie EUR/PLN powinien poruszać się w przedziale 4,46-4,50" - dodał.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że Produkt Krajowy Brutto w III kwartale 2020 r. spadł o 1,5 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem o 8,4 proc. rdr w II kwartale. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w III kw. PKB spadł o 1,6 proc. rdr.

W poniedziałek złoty przejściowo umocnił się nawet do 4,469/EUR, dzień zakończył jednak na poziomie 4,478/EUR, niecały grosz poniżej piątkowego zamknięcia.

RYNEK DŁUGU

W poniedziałek na krajowym rynku długu rentowności pozostały bez większych zmian, podobnie jak na rynkach bazowych.

"Prawdopodobnie na początku listopada rentowności krajowych 10-latek osiągnęły swoje minima i po listopadowym odbiciu możliwy jest jeszcze lekki trend wzrostowy w przedziale 1,2-1,3 proc. Kwestie szczepionek sprawiają, że kolejny rok może być mocny gospodarczo, co ogranicza przestrzeń do spadków, przez co jeszcze w I kw. mogą one pozostawać w przedziale 1,2-1,4 proc." - powiedział Stępień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,847 proc. (bez większych zmian), a niemieckich -0,577 proc. (+0,8 pb).