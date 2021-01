"W trakcie wystąpienia prezesa NBP nie zauważyłem szczególnych ruchów na EUR/PLN, a wręcz krajowa waluta radziła sobie wobec euro lepiej niż inne waluty regionu. Czeska korona, rosyjski rubel i węgierski forint traciły, przy umacniającym się wobec euro dolarze, a EUR/PLN pozostawał stabilny" - ocenił Marcin Sulewski.

"W przyszłym tygodniu nie spodziewam się, żeby złoty spadł poniżej 4,50/EUR. Co prawda prezes Glapiński zdementował, że kurs będzie broniony na jakimś konkretnym poziomie, jednak warunki globalne nie będą korzystne dla umocnienia się złotego. Nie sprzyja umacniający się dolar, a także kryzys polityczny we Włoszech, który osłabia euro" - powiedział.

W piątek miała miejsce wideokonferencja, na której prezes NBP Adam Glapiński poinformował m.in., że grudniowa interwencja walutowa NBP na rynku była znacząca, nieporównywalna z żadną inną i bank centralny jest przygotowany na takie interwencje, a także większe, choć zakłada jednocześnie, że nie będzie takiej potrzeby.

Glapiński podał, że NBP monitoruje sytuację, ale nie stara się utrzymywać kursu złotego na ustalonym poziomie.

Sulewski zwrócił także uwagę na publikowane w przyszły piątek szacunki styczniowego PMI Niemiec i strefy euro.

"Konsensusy znajdują się blisko odczytów grudniowych, przez co większe jest ryzyko negatywnej niespodzianki wobec przedłużających się lockdownów. Tu może pojawić się impuls do zejścia eurodolara w dół i kolejna presja na złotego" - dodał.

W piątek kurs EUR/PLN poruszał się w wąskim, 1 groszowym przedziale wahań i kończył dzień bliżej jego dolnego ograniczenia, na poziomie 4,538. Przy umacniającym się dolarze kurs USD/PLN wzrósł do 3,75 na koniec dnia, a EUR/USD spadł lekko poniżej 1,21.

RYNEK DŁUGU

W piątek rano rentowności lekko rosły, jednak na koniec dnia wróciły w okolice czwartkowego zamknięcia.

"Patrząc na krajowe obligacje przez pryzmat 10-letnich asset swap i zawężenie spreadu między rentownością a stawką IRS prawie do zera, wydaje się że są one dość drogie. Zawęził się także spread wobec 10-letnich amerykańskich obligacji. Spodziewam się zatem realizacji zysków po ostatnim umocnieniu, potencjał do wzrostu rentowności może być ograniczany np. przez piątkowe dane o produkcji budowlano-montażowej" - powiedział Marcin Sulewski.

Sulewski zauważył, że w trakcie piątkowej wideokonferencji prezes Glapiński po raz pierwszy stwierdził, że dopuszcza obniżenie stóp procentowych nawet poniżej zera. Prezes NBP zaznaczył, że do obniżenia stóp doszłoby w przypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej, zakłada jednak przeciwnie, że w tym roku stopniowo, od tego kwartału będzie następowała poprawa koniunktury.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,092 proc. (-3,7 pb), a niemieckich -0,546 proc. (bez większych zmian).

piątek piątek czwartek 18.23 9.36 15.16 EUR/PLN 4,5384 4,5481 4,5464 USD/PLN 3,7525 3,7517 3,7490 CHF/PLN 4,2167 4,2223 4,2123 EUR/USD 1,2094 1,2123 1,2127 PS0123 0,023 0,040 0,030 DS0725 0,35 0,37 0,35 DS1030 1,19 1,20 1,18

