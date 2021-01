"We wtorek EUR/PLN oscyluje w okolicy 4,53 i spodziewam się, że kolejnych dniach eurozłoty nadal będzie stabilny. Kurs EUR/PLN w tym tygodniu powinien poruszać się dalej w okolicy 4,53, z możliwymi odchyleniami rzędu 2 gr" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"Eurozłoty utrzymuje się powyżej bariery 4,50 z trzech powodów. Po pierwsze, sentyment zewnętrzy jest obecnie mało sprzyjający dla bardziej ryzykownych aktywów, tj. polska waluta. Dodatkowo dochodzą do tego dwa czynniki lokalne: postrzegania przez NBP wartości złotego, a także ryzyko ewentualnych obniżek stóp procentowych w Polsce. Choć w scenariuszu bazowym NBP zakłada stabilizację stóp procentowych, to jednak zostało w piątek zasygnalizowane przez prezesa NBP, że możliwa jest ich obniżka" - dodał.

We wtorek ok. godziny 15.20 kurs EUR/PLN wynosi 4,5352 i jest na podobnym poziomie jak po południu w poniedziałek. Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7352 - ok. 2,5 gr niżej niż w poniedziałek.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych 10-latek zniżkowały we wtorek 2 pb do 1,16 proc. Z kolei rentowności 5-latek wzrosły ok. 1 pb do 0,34 proc., a 2-latki straciły 1,8 pb do 0,03 proc.

Reklama

"Po piątkowych wypowiedziach prezesa NBP, rynek zdał sobie sprawę, że obniżki stóp procentowych w Polsce są możliwe. Choć to na razie jedynie teoretyczne założenia, to jednak sama taka informacja z NBP generuje ostrożność wśród inwestorów. Niepewność związana ze stopami procentowymi w Polsce, w połączeniu z nadpłynnością na krajowym rynku długu, spowodowały spadki rentowności SPW w ostatnich dniach. Uważamy, że zniżki rentowności krajowych papierów dłużnych utrzymają się także w tym tygodniu. Jednak skala spadków będzie +symboliczna+, ok. 2-3 pb na całej długości krzywej rentowności SPW" - ocenił Mateusz Sutowicz.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,116 proc. (+1,9 pb), a niemieckich -0,516 proc. (+0,8 pb).