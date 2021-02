"We środę pod wpływem umocnienia się dolara wobec euro kurs USD/PLN wzrósł z 3,71 do 3,74. EUR/PLN w tym czasie waha się w okolicy 4,50. Od dwóch tygodni kurs porusza się w przedziale 4,47-4,51. Od dołu ogranicza nas poziom, przy którym NBP prawdopodobnie interweniował na rynku walutowym pod koniec grudnia, co z kolei może ograniczać chęć rynku do jego testowania. W kolejnych dniach będziemy prawdopodobnie testować 4,51, zwłaszcza przy umacniającym się wobec euro dolarze" - powiedział Marcin Sulewski.

Kurs EUR/PLN podobnie jak dzień wcześniej rósł we środę o 0,2 proc. i dotarł w okolice 4,50. Mocniej rósł USD/PLN, o 0,7 proc. do 3,74. Z kolei EUR/USD zniżkował o 0,5 proc. i zbliżył się do poziomu 1,2040.

RYNEK DŁUGU

We środę rentowności krajowych SPW zniżkowały w pierwszej części dnia po około 5-6 pb na środku i długim końcu krzywej, przy czym pod koniec dnia odrobiły część porannych spadków.

"Rentowności obligacji 10-letnich utrzymują się na podwyższonym poziomie. Na rynkach globalnych nastroje nieco się pogorszyły, przy czym dochodowości stabilizują się. Nie sądzę, żeby w najbliższych dniach pojawiły się jakieś istotne czynniki, które mogłyby znacząco wpłynąć na rynek. Spodziewam się zatem, że rentowności SPW będą oscylować wokół obecnych podwyższonych poziomów" - ocenił Marcin Sulewski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,285 proc. (-1,4 pb), a niemieckich -0,363 proc. (-1,6 pb).