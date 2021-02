"W środę obserwujemy osłabianie się złotego. Jednak spodziewam się, że pole do dalszych wzrostów EUR/PLN nie powinno być duże. Sytuacja na rynkach jest dobra, m.in. zwyżkują giełdowe indeksy. Dlatego zakładam, że pod koniec tygodnia eurozłoty powróci do 4,50 lub nawet lekko poniżej" - powiedział Piotr Popławski.

"W tym tygodniu nie spodziewam się, że złoty będzie szczególnie podatny na publikowane dane makroekonomiczne. Raczej większy wpływ na krajową walutę będą miały ogólne nastroje na rynkach" - dodał.

O 16.00 szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome Powell wystąpi podczas panelu Komisji Usług Finansowych. We wtorek Powell podczas wystąpienia w Kongresie USA potwierdził utrzymanie przez Fed łagodnej polityki monetarnej w dającej się przewidzieć przyszłości.

"Prawdopodobnie Powell w środę nie powie dużo więcej niż wczoraj" - ocenił starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.

W środę ok. godziny 15.10 kurs EUR/PLN wynosi 4,5201 i jest ok. 1,5 gr wyżej niż we wtorek po południu (EUR/PLN jest najwyżej od 1 lutego). Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7250 - ponad 1,6 gr wyżej jak we wtorek.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych 10-latek w środę zwyżkowały 7 pb do 1,39 proc. Z kolei rentowności 5-latek są na poziomie 0,73 proc. (+4 pb), a 2-latki są przy 0,08 proc. (+3,2 pb).

"W kolejnych dniach rentowności krajowych SPW powinny podążać za rynkami bazowymi. Spodziewam się w tym tygodniu wzrostu rentowności papierów dłużnych, zarówno na rynkach bazowych, jak i w kraju. Inwestorzy liczą na podwyżki stóp proc. w USA w horyzoncie 2-5 lat, a to wspiera zwyżki rentowności obligacji. W tym tygodniu krajowe 10-latki powinny rosnąć jeszcze 3-5 pb, a to oznacza, że rentowności przekroczą poziom 1,40 proc." - powiedział Piotr Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,412 proc. (+4,8 pb), a niemieckich -0,297 proc. (+2,1 pb).