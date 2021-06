Według Oanda Corp., Evercore ISI i Tallbacken Capital Advisors LLC dalsze osłabienie ceny bitcoina może spowodować, że wycena na poziomie 20 tys. dol. stanie się wielce prawdopodobna. Bitcoin stracił w tym tygodniu o około 7 proc. wartości i był dziś w Londynie wyceniany na około 34 300 dol.

- Największa kryptowaluta „niebezpiecznie zbliża się do poziomu 30 tys. dol.” w obliczu rosnących obaw o wprowadzenie regulacji w USA, a „przebicie wspomnianego poziomu może spowodować ogromną wyprzedaż” – powiedział Edward Moya, starszy analityk w Oanda Corp.

Cena bitcoina spadła o około 30 tys. dol. w porównaniu z kwietniowym rekordem, co było wynikiem wypowiedzi miliardera Elona Muska o energochłonności kryptowaluty oraz ponownych represji nałożonych na nią przez regulatora w Chinach.

Analityk techniczny Evercore Rich Ross i Michael Purves z Tallbacken Capital Advisors wyznaczyli poziom wsparcia w okolicach 20 tys. dol., który bitcoin może osiągnąć, jeśli obecna wyprzedaż będzie się utrzymywała. Inni inwestorzy zachowują jednak pewność co do długoterminowego potencjału cenowego bitcoina. Na przykład firma MicroStrategy Inc. Michaela Saylora zwiększyła sprzedaż obligacji śmieciowych z 400 do 500 milionów dolarów, aby sfinansować zakup większej ilości bitcoinów.