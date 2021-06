Ze względu na zdecentralizowaną naturę, trudno jest przeprowadzić geograficzną analizę kryptowalut z absolutną pewnością, jednak firma programistyczna Chainalysis podjęła się wyzwania i opublikowała swoje szacunki. Jak podaje redakcja Statista, firma była w stanie prześledzić międzynarodowe transakcje bitcoinowe.

Chainalysis szacuje, że amerykańscy inwestorzy zarobili 4 miliardy dolarów na bitcoinie w 2020 roku – to trzy razy więcej niż następny kraj na liście, Chiny. Jest to zaskakujące, ponieważ Chiny odnotowały historycznie najwyższą transakcję kryptowalutową.

Niemal wszystkie kraje odnotowały największe zrealizowane zyski inwestycyjne pod koniec 2020 r., kiedy to cena bitcoina skoczyła z 11 471 dolarów w połowie października do nieco ponad 29 tys. dolarów pod koniec roku. Był to lukratywny okres w szczególności dla inwestorów z USA, którzy większość swoich zysków osiągnęli dzięki aktywności na platformie Coinbase.

Jak pisze redakcja Statista, inwestycje w kryptowaluty pozostają ryzykownym przedsięwzięciem, o czym świadczy fakt, że bitcoin w kwietniu tego roku osiągnął rekordowy poziom prawie 65 tys. dolarów, a w maju spadł poniżej 37 tys. dolarów.