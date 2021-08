"Oczekujemy w ciągu najbliższego tygodnia przełamania przez EUR/PLN poziomu 4,60 i dalszego osłabiania zlotego. Kurs może wzrosnąć nawet do poziomu 4,65/EUR. Po publikacji w środę protokołu z lipcowego posiedzenia FOMC, rynki przeszły w tryb risk-off. Mimo, że minutki pokazały, że zdania w FOMC dotyczące taperingu są podzielone, to większość członków uważa, że sytuacja na rynku pracy jest wystarczająco dobra i to uświadomiło wszystkim, że taper jest bliżej niż dalej. To oczywiście zrodziło obawy o zmniejszone wsparcie dla rynków finansowych ze strony banku centralnego i wzmocnienie dolara, które powoduje osłabienie walut rynków wschodzących i złoty nie będzie wyjątkiem" - powiedział PAP Biznes Wojciech Mazurkiewicz.

Reklama

Ekonomista wskazał, że na chwilę obecną nie wydaje się, by czynniki lokalne wpływały na złotego.

"W tym tygodniu mieliśmy dużo danych makroekonomicznych, aukcję skupu obligacji NBP i żadna z tych rzeczy nie miała istotnego wpływu na polską walutę" - powiedział.

Pod koniec przyszłego tygodnia będzie miało miejsce coroczne sympozjum amerykańskich bankierów centralnych w Jackson Hole, które rozpocznie się w czwartek 26 sierpnia, a zakończy w sobotę (28 VIII).

"Myślę, że cały rynek spodziewa się poznania większej liczby szczegółów dotyczących skali i tempa zmniejszania programu skupu obligacji przez Fed. Pamiętajmy, że podczas zeszłorocznego sympozjum w Jackson Hole dowiedzieliśmy się, że Fed planuje zmienić całą strategię polityki pieniężnej, co nastąpiło na kolejnym posiedzeniu FOMC. Dokładnie rok po takim wydarzeniu można spodziewać się, że i tym razem dowiemy się czegoś istotnego, tym bardziej, że sytuacja pandemiczna od tego czasu odwróciła się o 180 stopni, jeśli chodzi o wpływ na gospodarkę" - powiedział Mazurkiewicz.

RYNEK DŁUGU

"Tapering będzie w mniejszym stopniu wspierać rynek obligacji, co powinno powodować wzrost rentowności, ale z drugiej strony będzie też mniej wspierał inne rynki, w tym rynki akcji, a korekty na amerykańskim rynku akcji powodują oczywiście ucieczkę do bezpieczniejszych aktywów, którymi są obligacje. Ten sam czynnik może więc działać na dwa sposoby w zależności od natężenia. W przyszłym tygodniu oczekujemy, że rentowności polskich obligacji pozostaną w przedziale 1,65-1,75 proc. Oczywiście z ryzkiem większego ruchu, jeżeli coś zaskakującego wyjdzie podczas sympozjum w Jackson Hole" - powiedział PAP Biznes ekonomista.

W piątek po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich zniżkują utrzymują się na poziomie 1,242 proc., a niemieckich zniżkują o 0,2 pb do -0,491 proc.