W piątek rano złoty nieznacznie umacnia się do dolara i euro, ok. godz. 8 europejska waluta kosztowała ok. 4,76 zł, a amerykańska 4,31 zł.

Ok. 8 rano za euro płacono 4,758 zł, co oznaczało umocnienie naszej waluty do europejskiej o 0,3 proc. Reklama Dolar był wyceniany na 4,31 zł, po umocnieniu złotego o 0,5 proc. Frank szwajcarski kosztował 4,65 zł. Jak wskazali w porannym komentarzu analitycy PKO BP, w czwartek doszło do osłabienia złotego, co przejściowo prowadziło pary euro/złoty oraz dolar/złoty w pobliże poziomów 4,77 i 4,33. "Głównym wydarzeniem sesji był szczyt NATO w Brukseli na temat odpowiedzi sojuszu wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz możliwych sankcji. Nerwowość na rynku odbijała się na notowaniach walut krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, które z racji bliskości konfliktu są wyeksponowane na import surowców ze wschodu" - podkreślili ekonomiści. W czwartek Stany Zjednoczone ogłosiły kolejny pakiet sankcji, odcinający od zachodnich finansów i technologii 48 rosyjskich firm zbrojeniowych, a także nakładający restrykcje na 328 deputowanych Dumy Państwowej oraz samą Dumę. Zapowiedziano też zacieśnienie istniejących restrykcji, m.in. blokadę transakcji z użyciem rezerw złota Banku Centralnego Rosji.