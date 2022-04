"W poniedziałek, elementem zwracającym uwagę na rynkach bazowych jest umocnienie obligacji niemieckich, które przypisujemy zapowiedziom kolejnych sankcji, które Unia ma nałożyć na Rosję. Wydaje się, że kolejne sankcje muszą być dokonywane kosztem przyszłego wzrostu gospodarczego strefy euro, a dotyczyć mogą surowców energetycznych sprowadzanych z Rosji. W takim przypadku szok podażowy może pójść dalej i uderzyć w gospodarkę europejską" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska, Grzegorz Ogonek

"Dzisiejszy ruch bundów odbywa się krótko po wyższych od oczekiwań danych o inflacji w strefie euro i w tym kontekście trzeba na ten spadek rentowności patrzeć" – dodał ekonomista Santander Bank Polska

Zdaniem ekonomisty, poza ruchem na bundach, wejście w nowy tydzień i nowy kwartał przebiega jak do tej pory spokojnie.

"Wydaje się, że przy tej skali niepewności inwestorzy nie mają jeszcze ochoty na zajmowanie kierunkowych pozycji na nowy kwartał i z tego powodu zachowanie naszego regionu jest, póki co, pozytywne. Złoty jest stabilny, a kurs EUR/PLN wreszcie przebija 4,64, co mógł zrobić już wcześniej przy tak wysokiej inflacji" – powiedział Ogonek.

"Naszym zdaniem EUR/PLN ma potencjał do schodzenia na niższe poziomy cenowe, oczywiście przy założeniu braku jakiejś istotnej eskalacji na Ukrainie. W takim otoczeniu, wobec zbliżającego się posiedzenia RPP, jest naszym zdaniem potencjał na zejście EUR/PLN w okolice 4,60" – dodał ekonomista

Zdaniem ekonomisty Santander Bank Polska, obecnie w cenach jest podwyżka stóp o 75 pb na najbliższym posiedzeniu RPP, a mniejszy ruch mógłby być dla rynku rozczarowaniem. W takim przypadku – jego zdaniem - złoty mógłby się osłabić, jednak większy ruch niż na 4,70 EUR/PLN w takim przypadku wydaje się mało prawdopodobny.

Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie w środę, 6 kwietnia 2022 roku. Od października, na 6 posiedzeniach z rzędu, Rada podniosła stopę referencyjną łącznie o 340 pb do 3,50 proc.

Od początku poniedziałkowych notowań PLN nieco się osłabiał, jednak od 12.45 PLN nasza waluta zaczęła się umacniać. O godzinie 15.53 EUR/PLN spada o 0,23 proc. do 4,6329, a USD/PLN rośnie o 0,14 proc. do 4,2147.

W tym czasie na rynkach bazowych dolar umacnia się, a EUR/USD zniżkuje o 0,39 proc. do 1,0989.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku krajowego długu, jak na te okoliczności – wyższe od oczekiwań dane o marcowej inflacji w Polsce - jest bardzo spokojnie. Stawki swap potrafiły nawet trochę zejść podczas dzisiejszych notowań, prawdopodobnie na obawach, które ściągnęły dochodowości bundów" – powiedział Grzegorz Ogonek.

"Dla mnie poziomy rentowności oglądane na krajowym długu wydają się wysokie i zostały najmocniej w regionie podbite od początku wojny na Ukrainie. To może rodzić jakieś pomysły inwestycyjne względem polskich obligacji, a jedyne czego teraz brakuje, to nakreślenia docelowego poziomu stóp w jakiś wiarygodny sposób. Niestety nie jest to łatwe, gdyż inflacja z miesiąca na miesiąc zaskakuje nas w górę" – dodał ekonomista Santander Bank Polska.

"Uwzględniając powyższe, oczekuję stanu zawieszenia na krajowym długu z jakimś dryfem w stronie wyższych rentowności" – podsumował ekonomista.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych zwyżkują o 1,8 pb do 2,393 proc., a niemieckich zniżkują o 6,7 pb 0,4970 proc.