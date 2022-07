Złoty w środę stracił na wartości w stosunku do głównych walut. Kurs euro ok. godz. 17 wynosił 4,78 zł, co oznacza, że wspólna waluta zyskała w środę ponad 0,8 proc. Jeszcze silniejsze było umocnienie dolara, który do złotego zyskał blisko 1,6 proc. Ok. godz. 17 dolar kosztował blisko 4,7 zł.

Także frank szwajcarski zyskał na wartości. Jego kurs wynosił 4,84 zł, co oznacza, że zyskał 1,45 proc.

(PAP)

autor: Marek Siudaj