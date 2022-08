"Można powiedzieć, że piątkowa sesja rozpoczęła się o 14.30 z chwilą opublikowania danych z amerykańskiego rynku pracy. Było to wydarzenie, na które czekaliśmy przez cały tydzień, gdyż mogło ono pomóc wyjaśnić kolejne ruchy Fed. Dane były dużo lepsze od oczekiwań, co wywołało umocnienie dolara, a kurs EUR/USD spadł o niemal figurę. U podstaw tego ruchu stało oczekiwanie rynku, że dowiezienie przez Fed zapowiadanych podwyżek stóp jest możliwe" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lipcu o 528 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 250 tys. i wzrostu o 398 tys. miesiąc wcześniej, po rewizji z 372 tys. - podał amerykański Departament Pracy.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,5 proc. (najniżej od 50 lat), oczekiwano 3,6 proc. wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej.

"Pewnym zaskoczeniem dla mnie jest to, że na umocnienie dolara nie reaguje EUR/PLN, a kurs tej pary jest dość nisko, w dolnej części przedziału zmienności 4,7-4,8. Liczyłem, że będziemy się przesuwać bardziej w kierunku środka tego przedziału, a rynek jest bliżej 4,7 i apetyt rynku na pokonanie tego poziomu pozostaje" – dodał.

Jak wskazał ekonomista, nadchodzący tydzień jest dość ubogi w dane makro.

"Będziemy zapewne czekać na środowe dane inflacyjne z USA i te dane mogą być głównym źródłem zmienności na rynkach globalnych. Lokalnie nie widzimy istotnych czynników, które mogłyby wywołać większy ruch na PLN. Kończymy zatem tydzień na relatywnie dobrych, mocnych poziomach złotego" – powiedział Sutowicz.

Dane o inflacji CPI z USA za lipiec br. zostaną opublikowane w środę, 10 sierpnia br. o 14.30 czasu polskiego.

O godzinie 15.42 EUR/PLN spada o 0,02 proc. do 4,7105, a USD/PLN idzie w górę o 0,89 proc. do 4,6399. W tym czasie na rynkach bazowych dolar się umacnia, a kurs EUR/USD spada o 0,93 proc. do 1,0151.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu podwyższona zmienność się utrzymuje. W piątek mają miejsce spadki rentowności, kontrastujące z tym, co zaczęło się dziać na rynkach bazowych długu, po publikacji danych z rynku pracy w USA. Na rynkach bazowych, po danych, rentowności wzrosły z uwagi na oczekiwane dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed" – powiedział ekonomista.

Jak wskazał Sutowicz, polski rynek długu „żyje swoim życiem”, podwyższona zmienność jest standardem i nie zawsze musi mieć ona jakieś uzasadnienie.

"O zmienności często decydują zaburzenia płynnościowe" - dodał.

"Ogólny obraz kończącego się tygodnia jest taki, że zmiany ponownie były dwucyfrowe (w pb. – PAP), jednak nic szczególnego nas nie wyróżniało, z wyjątkiem tego, że poruszaliśmy się w przeciwnym kierunku do rynków bazowych" - powiedział ekonomista Banku Millennium.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 14,3 pb. do 2,819 proc., a niemieckich idą w górę o 8,9 pb. do 0,8925 proc.

piątek piątek czwartek 15.46 9.35 15.51 EUR/PLN 4,7119 4,7145 4,7222 USD/PLN 4,6371 4,6054 4,6341 CHF/PLN 4,8164 4,8163 4,8310 EUR/USD 1,0161 1,0237 1,019 OK0724 6,576 6,700 6,751 DS0727 5,98 6,06 6,11 DS0432 5,52 5,55 5,61

