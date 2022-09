W piątek ok. godz. 17 euro kosztowało 4,72 zł. Oznacza to, że od początku dnia kurs złotego do wspólnej waluty osłabił się o niecałe 0,1 proc.

Reklama

Złoty zyskał za to w stosunku do dolara. Ok. godz. 17 dolar kosztował niespełna 4,71 zł, a więc był tańszy o 0,3 proc. Blisko 0,3 proc. w stosunku do złotego stracił także frank szwajcarski, który kosztował 4,89 zł. (PAP)

autor: Marek Siudaj