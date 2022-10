Złoty w poniedziałek około godz. 17.15 zyskiwał na wartości wobec euro 0,21 proc. – wspólna waluta kosztowała 4,85 zł. Polska waluta umacniała się też do franka szwajcarskiego. W tym przypadku o 0,22 proc., a za szwajcarską walutę płacono 5,01 zł.

Z kolei wobec amerykańskiego dolara złoty tracił 0,25 proc. Amerykańska waluta kosztowała około 17.15 nieco ponad 5 zł.

W poniedziałek rano złoty tracił do głównych walut. Wobec euro osłabiał się o 0,10 proc., do dolara o 0,16 proc., a do franka szwajcarskiego o 0,29 proc.