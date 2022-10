"Na przełomie tygodnia cały czas widzimy poprawę nastroju na globalnych rynkach - spadają obawy przed wojną, przed podwyżkami stóp Fedu, a co za tym idzie jest ryzyko, że EUR/USD będzie wracać ponad parytet, a przynajmniej utrzyma się blisko parytetu do decyzji Fed" - powiedział PAP Biznes Piotr Popławski z ING Banku Śląskiego.

Reklama

Jak wskazał, EUR/PLN najpewniej zaatakuje poziom 4,70 lub lekko niższy.

Reklama

"Generalnie inwestorów zagranicznych bardzo palą koszty finansowania pozycji przeciwko złotemu - one wynoszą zdecydowanie ponad 10 proc., jeśli mówimy o przełomie roku. Byłoby to do zaakceptowania, gdyby złoty tracił a dolar się umacniał, ale tego w tej chwili nie ma i w najbliższych dniach - do posiedzenia Fed, do posiedzenia RPP - nie ma informacji, które mogłyby tę sytuację zmienić" - powiedział Popławski.

"Być może zacznie się eskalacja działań rosyjskich na Ukrainie, ale na ten moment się na to nie zanosi, więc raczej inwestorzy będą domykać pozycje przeciwko walutom regionu, w tym złotemu i właśnie ten poziom 4,70, czy lekko poniżej wydaje się na przełomie tygodnia jak najbardziej do osiągnięcia" - dodał.

Ok. godz. 16.00 kurs EUR/PLN spada o 0,11 proc. do 4,7183, a USD/PLN idzie w dół o 0,27 proc. do 4,7274. Para EUR/USD zwyżkuje z kolei o 0,12 proc. do 0,9978.

RYNEK DŁUGU

"Do posiedzenia RPP wyznacznikiem tego, co będzie się działo na rynku długu, będzie sytuacja międzynarodowa. Generalnie inwestorzy trochę się rozczarowali decyzją EBC, gdzieś w tle może się tlić obawa, że Fed też rozczaruje - w takim sensie, że nawet jeśli podniesie stopy to, mimo wysokiej inflacji, komunikat nie będzie tak jastrzębi, jak inwestorzy mogliby zakładać. Tak się najprawdopodobniej stało w przypadku EBC. Dominuje więc raczej ryzyko na niższe rentowności, szczególnie na długim końcu naszej krzywej" - powiedział Piotr Popławski z ING Banku Śląskiego.

"Jeżeli dotrzymamy do posiedzenia RPP to będziemy mówić o tym, że rada raczej podniesie stopy o 25 pb. i da dosyć łagodny komunikat, ale to jest jeszcze odległa perspektywa - wtedy pewnie zobaczymy stromienie krzywej. Natomiast na razie ten wpływ rynków międzynarodowych nie powinien skutkować stromieniem krzywej w Polce, a raczej spłaszczeniem. To jest sensowny scenariusz na początek przyszłego tygodnia, o ile dane inflacyjne mocno nie zaskoczą, a tego w tej chwili nie zakładamy" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 3,2 pb. do 3,971 proc., a niemieckich idą w górę o 9,5 pb. do 2,077 proc.

piątek piątek czwartek 16.04 9.31 15.53 EUR/PLN 4,7179 4,7226 4,7402 USD/PLN 4,7337 4,7475 4,7379 CHF/PLN 4,7580 4,7741 4,7806 EUR/USD 0,9966 0,9947 1,0005 PS1024 8,321 8,159 8,144 DS0727 8,27 8,13 8,12 DS0432 8,11 7,95 7,95

sar/ osz/