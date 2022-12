"EBC nie zaskoczył rynku podnosząc w czwartek stopy procentowe o 50 pb. i wydaje się, że w końcówce roku zachowanie krajowego rynku determinować będzie ogólny, globalny sentyment. Dane z kraju będą, jednak z racji tego, że nikt nie zakłada szybkich zmian stóp procentowych w Polsce, to ich wpływ na notowania będzie mały. Rynek wycenia, że RPP może obniżyć stopy procentowe pod koniec 2023 roku, a tym samym dane za listopad czy grudzień 2022 mają mały ciężar gatunkowy" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Reklama

Rada Prezesów EBC podniosła stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 50 pb. do odpowiednio: 2,50 proc., 2,75 proc. i 2,00 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. EBC podał, że program skupu aktywów (APP) będzie zmniejszany od marca 2023 r. o 15 mld euro miesięcznie.

Reklama

"Ogólny sentyment na rynkach jest obecnie pozytywny, w tym wobec walut z naszego regionu, więc w końcówce roku spodziewałbym się konsolidacji lub lekkiego spadku kursu EUR/PLN. Przed grą na spadki PLN inwestorów odstraszają wysokie koszty finansowania, a globalnie presja na osłabienie dolara się utrzymuje. To wszystko będzie wpływać na stabilizację złotego lub jego lekkie umocnienie" – dodał.

Zdaniem ekonomisty, w końcówce roku mało prawdopodobne są również interwencje NBP w celu umocnienia złotego.

"Nie widać powodu, dla którego bank centralny miałby to robić i raczej zależy mu na stabilności waluty, co biorąc pod uwagę bieżące poziomy wspiera powrót inflacji do celu" – powiedział ekspert ING BSK.

O godzinie 15.40 kurs EUR/PLN rośnie o 0,23 proc. do 4,6926, a USD/PLN idzie w górę o 0,1 proc. do 4,3862.

W tym czasie na rynkach globalnych dolar się osłabia, a kurs EUR/USD zwyżkuje o 0,14 proc. do 1,0698.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu powoli zbliżamy się do końca +normalnego+ handlu, gdyż między świętami a nowym rokiem rynek przejdzie w stan swego rodzaju +wegetacji+. Do końca roku liczyłbym jednak na nieduże spadki rentowności krajowych obligacji. Sytuacja na rynkach się stopniowo uspokaja, a na rynkach bazowych domykanych jest sporo pozycji nastawionych na wzrost rentowności. To sprzyja również krajowym obligacjom" - powiedział ekonomista ING BSK.

"Podsumowując, można powiedzieć, że najważniejsze wydarzenia makro w tym roku są już za nami i wrócimy do normalnego handlu dopiero w styczniu 2023" – dodał Piotr Popławski.

W czwartek na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadają o 5,5 pb. do 3,448 proc., a niemieckich idą w górę o 12 pb. do 2,0565 proc.

czwartek czwartek środa 15.45 09.38 16.03 EUR/PLN 4,6913 4,6837 4,6793 USD/PLN 4,3831 4,4049 4,3963 CHF/PLN 4,7430 4,7410 4,7500 EUR/USD 1,0703 1,0633 1,0644 PS1024 6,710 6,704 6,709 WS0428 6,53 6,50 6,49 DS0432 6,47 6,43 6,41

mt/ asa/