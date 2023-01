W poniedziałek po południu złoty traci o 0,11 proc. do dolara amerykańskiego, który kosztuje 4,37 zł. Polska waluta zystkuje do euro o 0,31 proc., do 4,67 zł, oraz franka szwajcarskiego o 0,03 proc., za którego trzeba zapłacić 4,73 zł.

W poniedziałek rano euro kosztowało 4,68 zł, za dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 4,38 zł, frank szwajcarski był po 4,73 zł.